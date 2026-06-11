Bajan los aprobados de la Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: el 90,42% superan la prueba de acceso este 2026

Menos alumnos han aprobado este 2026 la Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El 90,42% de los estudiantes matriculados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han superado los exámenes. En términos absolutos, se trata de un total de 1681 personas aprobadas, mientras 178 han suspendido. Este 2026, un total de 1859 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de 36 centros de Sevilla capital y provincia se han examinado de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus de la UPO.

Los datos reflejan una bajada de los aprobados prácticamente del 4% respecto a los resultados de 2025, cuando llegaron hasta el 94%. Por tanto, se consolida el descenso iniciado el año pasado cuando cambió el modelo de la prueba tras varios años del formato puesto en marcha durante la pandemia del COVID-19. La bajada respecto a 2024 -último curso con el modelo anterior- en la Universidad Pablo de Olavide fue del 2%.

Para superar la fase de acceso no es necesario aprobar cada examen por separado, sino que la calificación media ha de ser igual o superior a 4 y la media ponderada con Bachillerato (60% Bachillerato + 40% exámenes de acceso) debe ser igual o superior a 5. Es decir, la nota final de acceso se obtiene tras ponderar los resultados con la nota media del Bachillerato y variará entre 5 y 10 puntos. Esta calificación otorga acceso indefinido a la Universidad y puede mejorarse en la fase de admisión con hasta cuatro puntos más, permitiendo alcanzar una calificación final máxima de 14 puntos. La revisión de exámenes podrá solicitarse entre el 12 y 16 de junio inclusive, mientras la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se realizará el 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Abierto el proceso de preinscripción hasta el 22 de junio

El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas comienza este jueves día 11 y estará abierto hasta el lunes 22 de junio. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz. Para más información, la UPO pone a disposición de los y las estudiantes iPuntOlavide, un portal de información donde encontrar orientación sobre estos procesos en la sección Antes del Grado.

La primera lista de adjudicación de plazas se hará pública el 3 de julio. estableciéndose un plazo de matrícula, reserva y/o confirmación de lista de espera entre el 3 y el 9 de julio. La segunda adjudicación será el 16 de julio, fijándose la matriculación del 16 al 20 de julio. A este procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cinco.

Más de 2.300 plazas en 40 títulos de grado

La Universidad Pablo de Olavide oferta para el curso 2026/2027 un total de 2.328 plazas para estudiantes de nuevo ingreso en 40 títulos de grado distribuidos en 24 grados y 16 dobles grados, impartidos en sus seis facultades y en la Escuela Politécnica Superior.

Entre las principales novedades destaca la implantación del nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría, que contará con un total de 110 plazas, y el nuevo Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, con 66 plazas de nuevo ingreso. La innovación académica también se refleja en el impulso a la formación dual, por ello, la UPO incorporará esta modalidad al Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y a los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información (60 plazas) y en Ciencia de Datos (60 plazas).

Asimismo, actualiza el Grado en Análisis Económico (66 plazas) con las menciones de especialización en Inteligencia de Datos y en Economía y Sostenibilidad; el Grado en Biotecnología (60 plazas) ofrecerá tres nuevas menciones de especialización: Biotecnología Industrial, Biotecnología Biomédica y Biotecnología Medioambiental y Agroalimentaria; y, por su parte, el Grado en Nutrición Humana y Dietética (63 plazas) incorporará las menciones en Nutrición Deportiva, Nutrición Clínica y Promoción de la Salud e Industria y Empresas Alimentarias.