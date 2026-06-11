Los Delinqüentes vuelven a Sevilla con Migue Benítez de guía: "Piensan que es IA, pero es rollo garrapatero y vintage"

Los Delinqüentes y la Banda del Ratón aterrizan en Sevilla el próximo 14 de junio para tocar en la Plaza de España en el Icónica Santa Lucía Fest. Están contentos de llegar a la capital de Andalucía por, entre otras, una razón bastante sencilla: "La cerveza más fría está en Sevilla y en Jerez". Marcos del Ojo, El Canijo de Jerez se aferra a la ciencia. "Ha sido comprobado. Lo siento. Ni en Cádiz, ni en Málaga, nada". Diego Pozo, 'El Ratón', detalla: "No vamos a entrar en cómo esta tirada. ¿Temperatura? Sevilla y Jerez". El Canijo sentencia: "Y el vaso fino, como los de sidra. Como sea vaso gordo o de tubo...".

Han pasado más de 20 años desde que dejaron de tocar todos juntos. Algunas cosas han cambiado. Otras, no tanto. Hay quien es padre, otros peinan más canas -Bigfoot ni se peina- y, aunque pueda parecer extraño, ahora incluso ensayan. Les ha llamado la atención que entre el público hay mucha juventud y no hay tantos calvos -"no hay nada más garrapatero que un calvo con coleta"-.

El Canijo explica que el equipo que hace posible los conciertos está compuesto por unas 30 personas. Los que empezaron "con esto desde el minuto cero, como el 'Teto', el Dani, el Faé, el Morilla... Estamos en una nube porque nos sentimos niños otra vez. Las mismas bromas de siempre, el cachondeo... Parece que no ha pasado el tiempo".

"Después, tocando temas, nos miramos los ojos en el escenario y estamos engrasados", insiste el vocalista. Están encantados porque se cantan canciones que no son las más conocidas por el gran público. "Temas como El Bache, Fumata de Ladrillo... La gente viene a darlo todo, cantando todas las canciones desde el minuto cero. Mis Condiciones Pajareras, Uno Más...", afirma El Canijo y El Ratón finaliza: "El Bache, por ejemplo, no te lo esperas, porque además es una canción que la dejamos de cantar cuando el Migue dejó de estar con nosotros".

La Inteligencia Artificial no es garrapatera

Garrapatero es porque Migue Benítez -malogrado integrante de Los Delinqüentes- vivía en el campo siempre.enía perros y le quitaba las garrapatas. Entonces, él veía una moto que le gustaba, una mobilete, por ejemplo y decía: "Ojú, qué moto más garrapatera, ompare".

La vuelta de Los Delinqüentes trae también el regreso de la voz de Migue Benítez. Su hermano Manu, que durante estos 20 años se ha encargado de mantener vivo su legado, ha trabajado para que en los conciertos se pueda escuchar su voz y se le pueda ver en los escenarios. El Ratón advierte que muchos piensan que es Inteligencia Artificial, pero que la IA no es garrapatera: "Somos anti-IA. Antía".

El Canijo hace un apunte sobre la IA. "Si es para operarte el corazón y que nos salvemos...", comenta entre bromas. El Ratón explica que se refiere al proyecto: "Estamos reviviendo una cosa, haciendo un homenaje a algo de hace 25 años. La verdad que con la IA se hubiera ahorrado un montón de trabajo, sobre todo Manu, el hermano del Miguel, que es quien se ha encargado".

"Te mandamos un saludo, Manu, cabrón, que estás ahí en las Bahamas y nosotros haciendo promo", se ríe El Canijo antes de que le siga El Ratón: "Tú estás tirado en la toalla... Se ha encargado él de, primero, la labor de archivo. Tenemos al Migue cantando con imágenes en condiciones. Ahora, recorta el fondo, sácalo de ahí, para integrarlo en el directo con nosotros. Todo sin IA. Dos años de curro. Con la IA hubiera sido mucho más fácil de hacer, seguro".

El guitarrista asegura que aun así "queríamos hacerlo al rollo nuestro, garrapatero y vintage. No queríamos ir a por el camino fácil y tecnológico. Al menos para hacer eso no".

Malas noticias: han tenido que ensayar

Una vez están fuera las imágenes, Del Ojo explica que han rescatado las pistas de los discos del Migue: "Tenemos la voz sola de él. Ahora tenemos que ir tocando él, pero nosotros, Los Delinqüentes, nunca hemos tocado encorsetados", dice. "Y eso ha sido, ¿cuántas semanas hemos estado en ensayo? Cinco semanas".

El Ratón recoge la pregunta y contesta: "Todo lo que no hemos ensayado antiguamente en diez o doce años, lo hemos ensayado en un mes y medio". El Canijo dice que antes iba cada uno por un lado. "Uno tocaba un tema, otro tocaba otro tema a la vez. Y cada uno empezaba un tema diferente. Pero ahora vamos pegaditos con nuestro compadre. Hemos estado dándole caña hasta que estamos engrasados, y estamos sonando mejor que nunca. La gente está reposá".

Igualito que hace 20 años. "En aquella época había una frase muy típica nuestra que era, ensayar es de cobardes. Hemos ensayado. Teníamos un local de ensayos al que no fuimos nunca, creo", dice El Ratón. El Canijo le corrige: "Bueno, íbamos a fumar nada más todos los días. Nosotros íbamos allí a echar rato, a tocar de todo menos lo nuestro".

Sevilla, cuna garrapatera

Los Delinqüentes tienen una gira intensa por delante. Además, van a sacar dos discos: uno de ellos con su primer concierto en directo. El próximo domingo 14 de junio llegan a Sevilla. "No solo al ladito de Jerez, sino que nosotros tenemos muchos referentes sevillanos en nuestra música, ¿no? Los Pata Negra, Kiko Veneno, Silvio. Sevilla para nosotros... Sin ser sevillanos es como nuestra casa", explica Diego Pozo.

El Ratón afirma que "quitando nuestras influencias extranjeras, los Beatles, Jimi Hendrix, nuestras influencias nacionales, la mayoría son sevillanas. Triana...".

Los Delinqüentes afirman que no esperaban que fueran a verlos gente tan joven, ni que fueran mayoría. Esperaban gente de "40, 45, 38, 40, 45, gente de 35, de 33, pero es que era inmensamente mayoritario el público de 25 años, 20, 25, 26, 18, 19, 20. Están viniendo más los hijos que los que venían a vernos, y eso nos ha dejado secos para bien".

"Esperábamos más calvos, la verdad", insiste El Canijo. "Esperábamos más calvos y gordos, y hay mucha gente muy guapa, mucha gente muy guapa, niños y niñas, jóvenes...", dice el Ratón. Marcos, no obstante, explica: "Ahora, te digo una cosa, no hay nada más garrapatero que un calvo con coleta. Más garrapatero y rockero. Un calvo con coleta". Pozo le da la razón. "Eso sí que es garrapatero: un carvoleta". Amenazan con hacerles una canción que de momento tiene el ritmo de 'El Voltereta'. "Cuidao, cuidao... Le llaman el carvoleta", cantan.

"Lo difícil es que paremos"

Sobre próximos conciertos, El Canijo hace un llamamiento a la gente para que se acerque a Sevilla que quedan pocas entradas. También llama a los de Jerez, la ciudad natal de los miembros del grupo, para que vayan a Cádiz al estadio Mirandilla. "El 4 de julio. Llamo a todos los jerezanos que no quieren venir porque son muy pesados y dicen: pues no vais a tocar en Jerez. Ya haremos algo el año que viene o yo qué sé, cuando salga algo en condiciones y haremos una cosa bonita. Pero, gente de Jerez, venirse a Cádiz, que lo de la rivalidad es una cosa del fútbol y además es una cosa anticuada. Venga ya, por Dios, chiquillos. Por Dios, que la gente de Ubrique os va a quitar las últimas entradas, os lo estamos diciendo".

Se les ha inoculado el veneno garrapatero. "Nosotros lo difícil no es que toquemos, lo difícil es que nos callemos", dice el Ratón. El Canijo apunta que espera a todos los garrapateros "en la gira 25 años, que es una cosa que solo pasa una vez en la vida como el Cometa Halley".

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Marcos del Ojo finaliza: "Estamos en forma. Estamos engrazados, somos los garrapateros, somos Los Delinqüentes. Mi compadre Diego Pozo Ratón, el Canijo de Jerez y la Banda del Ratón y Migue, desde las estrellas guiándonos siempre con su luz, con su magia, con su voz, sus imágenes y os esperamos para disfrutar de estos 25 años".