El Distrito Bellavista-La Palmera presiona a la Junta: unanimidad por una línea 3 de metro que sea soterrada en Los Bermejales

Mientras la Junta de Andalucía termina de decidir cómo será el tramo sur de la futura línea 3 del Metro de Sevilla, desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme, en el Distrito Bellavista-La Palmera lo tienen claro: los trenes no deben pasar en superficie por sus calles. Esta posición ante el estudio informativo presentado por Fomento a finales de 2025 no es una cuestión política ni vecinal, reúne lo más complicado, el consenso de todos. En la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera del pasado martes hubo unanimidad tanto de asociaciones como sobre todo de los grupos municipales -desde el PP al PSOE pasando por Con Podemos-IU y Vox- en que el trazado debe ejecutarse íntegramente de manera soterrada y bajo tierra por los 500 metros de Los Bermejales en los que, según el proyecto aprobado, el recorrido sería a cielo abierto.

La Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales de Sevilla (ACOPROBER) llevó para votación una propuesta en la que se pedía a la Junta Municipal que acordara manifestar "de forma expresa su apoyo a que la línea 3 del Metro de Sevilla, en su trazado por el barrio de Los Bermejales, sea ejecutada íntegramente de forma soterrada y bajo tierra, y en ningún caso mediante soluciones a cielo abierto, al objeto de garantizar la adecuada integración urbana de la infraestructura, preservar la calidad de vida del vecindario y proteger la actividad social y comercial del barrio".

Los vecinos transmiten a El Correo de Andalucía la satisfacción por haber conseguido que se haya logrado la unanimidad de todos los grupos municipales sobre este asunto. Y destacan que aún no habían recibido de forma clara el apoyo del Pleno del Ayuntamiento y en la Junta Municipal solo se había votado hasta ahora en referencia a Bellavista porque el proyecto aprobado también plantea que el metro pase en superficie (fue en una sesión extraordinaria de octubre de 2025). Lo cierto es que la Gerencia de Urbanismo envió una alegación a la Junta de Andalucía apoyando esta causa. "Hemos presentado alegaciones para que el trazado sea soterrado en todo el recorrido. Porque nuestra prioridad es defender los intereses de todos los barrios de Sevilla y no engañar a los vecinos", defendió el alcalde, José Luis Sanz.

Los Bermejales reclama que el metro sea soterrado en el barrio

La Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Bermejales de Sevilla expone en la defensa de su propuesta que el estudio informativo sometido a información pública contempla, además de en Bellavista, igualmente tramos en superficie en el barrio de Los Bermejales, "circunstancia advertida por el propio sector comercial y el vecindario, habiéndose presentado alegaciones en defensa de una solución soterrada".

También aseguran que comerciantes, vecinos y entidades de Bellavista y Los Bermejales han mantenido reuniones con representantes municipales y grupos políticos, además de movilizaciones conjuntas, para reclamar que el metro discurra soterrado en los barrios residenciales del Distrito. "Los Bermejales constituye un barrio residencial y comercial consolidado, cuya cohesión urbana, calidad de vida y actividad económica podrían verse gravemente afectadas por una infraestructura en superficie. La falta de un pronunciamiento expreso sobre el soterramiento en Los Bermejales mantiene la incertidumbre entre comerciantes y vecinos del barrio", aseguraban en la propuesta.

Como pudo comprobar de primera mano El Correo de Andalucía, los vecinos y trabajadores de Los Bermejales temen que esos 500 metros por el Paseo de Europa sean transformados hasta el punto de que los trenes lo atraviesen y acaben con toda la vida sobre la superficie. "El sentir general es de incredulidad, es una injusticia con el barrio. Sale en superficie y lo parte en dos", contó a este periódico Sergio Robles, uno de los creadores de la plataforma 'Bermejales Metro sí, pero bien'. "Los Bermejales ha costado levantarlo 30 años. Y en nada podemos hundirlo. Un metro en superficie en sitios habitados separa y crea murallas", valoraba José María Villarreal, miembro de Bermejales Activa.

La Junta estudia un metro bajo tierra en Bellavista y Bermejales

De momento, la Junta de Andalucía sigue estudiando todas las alegaciones recibidas, desde las del propio Ayuntamiento de Sevilla hasta las de asociaciones como Sevilla Quiere Metro. Esta resolución no tiene fecha, aunque los vecinos esperan con ansia el proyecto definitivo. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ya se comprometió a "escuchar y atender" a los vecinos y a "estudiar todas las alegaciones".

“Ahora es el momento de estudiar todas y cada una de las alegaciones que se han presentado. Este es un gobierno que escucha, que atiende y que va a trabajar en sintonía con los vecinos de los barrios de Sevilla", apuntó la consejera en su respuesta parlamentaria durante la que subrayó que la Consejería había apostado por un "trazado mucho más ambicioso" que el que existía en 2011: "Ese proyecto se quedaba en Los Bermejales y ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha apostado por una alternativa nunca contemplada. Ahora llegaremos a la Ciudad de la Justicia y a los hospitales".

Ahora la decisión está en manos de la Junta de Andalucía, que deberá reformular el estudio informativo, tanto el trazado como los plazos, para poder elaborar el proyecto constructivo y empezar a licitar. De momento, los plazos marcados están en que el metro entre en funcionamiento hasta Palmas Altas en 2036 y hasta el Hospital Virgen de Valme en 2040.