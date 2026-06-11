La fundación Manuel José Lara promueve el nuevo plan de lectura en Andalucía para los próximos cuatro años

El nuevo plan de fomento de la Lectura 2026-2030: '¡Leer es un derecho!', tiene un marcado sello andaluz. El proyecto fue presentado por el Ministerio de Cultura en la Fundación Ortega-Marañón con la apuesta estratégica en una hoja de ruta definitiva para transformar el ecosistema del libro en los próximos años. “La lectura es una herramienta de igualdad de oportunidades", ha señalado Pablo Morillo Pérez, director general de la Fundación José Manuel Lara, con una activa participación en el plan.

La gran novedad de este plan radica en que se sitúa por primera vez la lectura como un derecho democrático fundamental que las administraciones públicas deben asegurar, con tal de garantizar el acceso en condiciones de estricta igualdad y combatiendo activamente la brecha social. La incorporación de profesionales con una dilatada trayectoria en el fomento lector en entornos desfavorecidos, como es el caso del director general de la Fundación José Manuel Lara. Quien dota al plan de una perspectiva social muy pegada a la realidad de las aulas, asegurando que las medidas aprobadas sirvan como herramientas de verdadera transformación personal y de inclusión en todo el territorio.

"Nuestra experiencia trabajando con infancia y adolescencia nos ha demostrado que mejorar la competencia lectora significa abrir puertas al aprendizaje, al pensamiento crítico y a un futuro con más posibilidades", ha señalado Pablo Morillo Pérez, quien que ha trabajado en el comité de expertos desarrollando precisamente en estas dos demográficas.

Cinco pilares de actuación y 100 medidas por completar

El documento se estructura formalmente en torno a cinco ejes de actuación que guiarán las acciones conjuntas hasta 2030:

El primero es el 'Acceso a la lectura': garantiza la igualdad en el acceso al libro eliminando barreras económicas, geográficas o cognitivas. Destacan los programas en zonas rurales, prisiones y para colectivos vulnerables, la mejora de bibliobuses y la ampliación de licencias y formatos accesibles en eBiblio.

El segundo es la 'Sostenibilidad y bibliodiversidad': apoya la dimensión económica y ecológica del sector del libro. Promueve el pensamiento crítico frente a la homogeneización o la censura mediante campañas nacionales, un Congreso de Lectura, la modernización "verde" de librerías y el impulso a la traducción en todas las lenguas del Estado.

El tercero es la 'Lectura y salud': eje innovador que utiliza la lectura como herramienta para el cuidado de la salud mental. Incluye el fomento lector desde la primera infancia en colaboración con pediatras, la formación del personal sanitario y proyectos específicos en entornos de salud.

El cuarto es la 'Infancia y adolescencia': busca que los jóvenes con dificultades socioeconómicas "lean mejor" mediante el desarrollo de la atención sostenida. Potencia la formación en literatura juvenil, el cómic, el fomento lector en redes sociales y las actividades en escuelas rurales. Además, Barcelona acogerá el congreso internacional IBBY en 2028.

Y el último es la 'Internacionalización': posiciona a España como un actor estratégico y puente de cooperación cultural entre Iberoamérica, Europa y el Mediterráneo. Sus medidas clave son el apoyo a la traducción de obras y el refuerzo de la presencia del sector en las principales ferias del libro del mundo.

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Para hacer efectivas las 100 medidas concretas que componen el plan, el Ministerio de Cultura ha anunciado una inversión de 82,7 millones de euros. Estos fondos serán gestionados casi en su totalidad por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura para consolidar ayudas al sector y reforzar la dotación de la plataforma digital eBiblio.