Guía para ir a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: accesos, líneas de TUSSAM y cómo aparcar en La Cartuja

Manuel Carrasco vuelve a convertir Sevilla en el centro de su universo musical. El cantante onubense ofrecerá una serie de cuatro conciertos en el Estadio La Cartuja los días 13, 14, 19 y 20 de junio, dentro del proyecto Salvaje desde la raíz, una propuesta poco habitual en España: cuatro noches en un mismo estadio, cada una dedicada a una etapa distinta de su discografía.

La primera cita será el sábado 13 de junio con Viento Salvaje; el domingo 14 llegará La Cruz Salvaje; el viernes 19 será el turno de Corazón Salvaje; y el sábado 20 cerrará el ciclo Pueblo Salvaje I y II. Todos los conciertos están programados a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes organizar el desplazamiento con margen suficiente y consultar previamente la entrada para confirmar puerta, zona y posibles indicaciones de acceso.

Transporte público: refuerzo de TUSSAM para los días 13 y 14

TUSSAM ha activado un dispositivo especial para los conciertos de Manuel Carrasco del 13 y 14 de junio en el Estadio La Cartuja. La empresa municipal reforzará las líneas 2, C1 y C2 desde las 18:30 horas de cada jornada, manteniendo sus recorridos y paradas habituales salvo las más próximas al estadio, que podrán verse afectadas por el dispositivo especial de tráfico en la zona.

A la finalización de los conciertos, las tres líneas prestarán servicio de refuerzo gratuito desde las paradas situadas junto a la Escuela de Ingeniería, con el objetivo de absorber la salida masiva de público y facilitar el regreso hacia distintos puntos de la ciudad.

Estas líneas son las principales opciones de autobús urbano para llegar a la Isla de la Cartuja. La C1 y C2 conectan el entorno del estadio con zonas como Triana, Los Remedios, San Bernardo, Nervión, Santa Justa, Puerta Osario, la Macarena o la Barqueta. La línea 2 también da servicio a la Cartuja y es otra alternativa para quienes se desplacen desde el centro o desde conexiones próximas.

Paradas de refuerzo para los conciertos de Manuel Carrasco / Tussam

Qué pasa con los conciertos del 19 y 20 de junio

Por ahora, el aviso específico publicado por TUSSAM se refiere a los conciertos del sábado 13 y domingo 14 de junio. Para las citas del viernes 19 y sábado 20, conviene revisar en los días previos los canales oficiales de TUSSAM y del Estadio La Cartuja, ya que el dispositivo podría actualizarse con nuevas medidas o refuerzos de transporte.

En cualquier caso, la recomendación principal para los cuatro conciertos es la misma: priorizar el transporte público, salir con antelación y evitar llegar en los minutos previos al inicio del espectáculo, cuando se prevé una mayor concentración de público en los accesos al estadio.

Llegar en coche: aparcamiento y posibles restricciones

El Estadio La Cartuja ha habilitado una zona específica de aparcamiento para el público que asista a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla, previstos los días 13, 14, 19 y 20 de junio de 2026.

El parking disponible será el P7 Norte / P7 Sur, situado en la zona de Bancada Expo. El acceso al P7 Sur se realizará por la avenida Carlos III, a la altura de la rotonda de SAMU, mientras que la entrada al P7 Norte será por la SE-20, en la rotonda de RTVE.

El aparcamiento abrirá a las 12:00 horas en cada jornada de concierto y cerrará una hora después de la finalización del espectáculo. El estadio recomienda la compra anticipada o reserva online de la plaza de parking para evitar incidencias, especialmente por las restricciones de movilidad que puedan aplicarse en los accesos al recinto.

La organización aconseja, además, acudir con suficiente antelación si se va a llegar en vehículo privado, ya que el entorno de La Cartuja puede registrar una elevada afluencia de tráfico antes del inicio de los conciertos.

Parking para los conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja Aparcamiento habilitado: P7 Norte / P7 Sur, en Bancada Expo. P7 Sur: entrada por avenida Carlos III, rotonda de SAMU. P7 Norte: entrada por SE-20, rotonda de RTVE. Apertura: 12:00 horas. Cierre: una hora después del final del concierto. Recomendación: comprar o reservar la plaza online con antelación y llegar con margen para evitar problemas por las restricciones de movilidad en los accesos.

Accesos a pie, bicicleta, taxi y VTC

La Isla de la Cartuja cuenta con varios itinerarios peatonales y conexión con carriles bici, especialmente a través de los puentes de la Barqueta, el Alamillo, el Cachorro y la pasarela de la Cartuja. Para quienes vivan relativamente cerca o puedan combinar bicicleta y transporte público, esta puede ser una alternativa cómoda para evitar atascos.

Los taxis y VTC también pueden ser una opción, aunque en la salida del concierto se recomienda prever esperas por la alta demanda. En eventos de este tamaño, lo más práctico suele ser alejarse unos minutos caminando del entorno inmediato del estadio antes de solicitar el vehículo, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad.

Consejos prácticos para los asistentes

La organización de los desplazamientos será clave para disfrutar de los conciertos sin contratiempos. Es recomendable llevar la entrada descargada en el móvil, con batería suficiente, comprobar con antelación la puerta de acceso y acudir con tiempo para superar los controles sin prisas.

También conviene evitar bolsas voluminosas, revisar las normas del recinto antes de acudir y planificar tanto la ida como la vuelta. La salida de un concierto en La Cartuja puede concentrar a decenas de miles de personas en pocos minutos, por lo que el uso de las líneas reforzadas de TUSSAM y de los servicios gratuitos a la finalización del espectáculo será una de las mejores opciones para regresar al centro o enlazar con otros barrios de Sevilla.

Los conciertos de Manuel Carrasco llegan, además, en un momento especial para el artista, que plantea estas cuatro noches como un recorrido por la última década de su carrera antes de cerrar una etapa en la que no volverá a cantar en directo en territorio español hasta 2028. Sevilla volverá a ser punto de encuentro para miles de seguidores en una serie de directos llamados a marcar uno de los grandes acontecimientos musicales del mes de junio en la ciudad.