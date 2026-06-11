El mercado 'low cost' de juguetes antiguos regresa a Sevilla con 37 puestos especializados en figuras icónicas: habrá talleres gratis, intercambio de cromos y espectáculos

El mercado de coleccionismo más grande y especializado de Sevilla, Toy Street Market de Torre Sevilla, celebrará este fin de semana una nueva edición, la última antes del parón de verano, con 36 stands con vinilos, juguetes, piezas retro y distintos artículos de colección, además de talleres infantiles, actividades familiares, espectáculos musicales y una gran quedada de intercambio de cromos.

De ese modo, será este sábado y domingo cuando se lleve a cabo la nueva edición de este mercado 'low cost', denominado en esta nueva entrega como 'Toy Street Market: Edición Especial Vinilos y Juguetes', en la que coleccionistas, familias y amantes de la cultura pop se reunirán en la Galería 0 del conocido centro comercial sevillano.

Horarios y expositores del mercado de coleccionismo en Sevilla

Este evento estará disponible desde las 10.00 a las 22.00 horas del sábado y de 10.00 a 20.00 horas durante la jornada del domingo.

Sevilla se prepara celebrar Toy Street Market: Edición Especial Vinilos y Juguetes / Toy Street Market

Para la ocasión, se instalará en el lugar 37 expositores en los que los visitantes podrán encontrar una amplia selección de artículos tanto para comprar como para intercambiar o incluso vender sus propios objetos de coleccionismo.

Juguetes antiguos, anime, Pokémon, LEGO y Playmobil

Así, en esta nueva edición se podrán adquirir desde juguetes antiguos, figuras de anime, figuras y juegos de Pokémon, LEGO o Playmobil hasta piezas customizadas y demás productos únicos difíciles de encontrar en cualquier otro lugar.

Además, en este entorno se podrán conseguir productos que han acompañado en la infancia de la mayoría de sevillanos durante la historia como muñecas Barbies, Nancys, Nenucos o Action Man.

Cromos, monedas y una gran quedada de intercambio en Torre Sevilla

Y para quienes prefieran coleccionar monedas, billetes, pins, cromos u objetos singulares, también contarán con una amplia variedad de opciones en este emblemático lugar.

Y ante el fervor que está despertando la cercanía del Mundial del Fútbol y la proliferación de ciudadanos que están coleccionando sus cromos, Toy Street Market también acogerá el sábado de 18.30 a 20.00 horas en La Plazoleta, situada en la Galería 1, una gran quedada para intercambiar estampas.

Regalos para los primeros asistentes y cartas coleccionables

Para premiar a los aficionados que acudan pronto a esta quedada, la organización ha establecido que los 25 primeros participantes que lleguen con el álbum oficial recibirán un sobre de cromos de regalo.

De igual modo, los asistentes también podrán intercambiar cartas y coleccionables de otras franquicias como One Piece o Disney Lorcana.

Actividades gratuitas y talleres infantiles durante el fin de semana

Y para completar la jornada, 'Toy Street Market: Edición Especial Vinilos y Juguetes' contará con una extensa programación de actividades completamente gratuitas para todas las edades y gustos.

Así, el sábado a las 17.30 horas se producirá en La Plazoleta de la Galería 1 un taller de slime, mientras que a las 18.30 horas se llevará a cabo un taller de jarrones reciclados.

KPOP, marcapáginas y máscaras para cerrar la programación

El domingo, por su parte, se celebrará a las 12.30 horas en la Galería 0 con entrada completamente libre la actuación de Las Guerreras KPOP, un espectáculo interactivo en el que los asistentes podrán "bailar, cantar y participar junto a las protagonistas y al malvado Wima", tal y como explican desde la organización del evento.

La programación continuará el domingo a las 17.30 horas en La Plazoleta con el taller de marcapáginas, así como a las 18.30 horas con el taller de máscaras de personajes, unos talleres que están dirigidos a niños a partir de 5 años. Desde la organización aconsejan a los interesados que acudan con tiempo de antelación, ya que el acceso se realiza hasta completar aforo en orden de llegada.