Esta es la oferta cultural en Sevilla para esta semana: literatura, circo, exposiciones y flamenco

La agenda cultural de Sevilla en junio cuenta con un amplio programa de entretenimiento que incluye poesía, circo, flamenco y mucho más. Actividades que engloban todos los gustos y las edades. Estas serán las propuestas culturales desde el 11 al 17 de este mes.

Festival de Literatura y Poesía Escénica La Biblioteca Felipe González (FLYPE)

La Biblioteca Felipe González acoge del 11 al 13 de junio la segunda edición del Festival de Literatura y Poesía Escénica FLYPE, una cita impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla que reunirá una decena de actividades gratuitas en torno a la poesía oral contemporánea, con recitales, talleres, podcasts en vivo, encuentros y poetry slam a cargo de figuras nacionales e internacionales como Joelle Taylor, Frank Klötgen, Mama Fiera y Elsa Moreno. Con acceso libre hasta completar aforo para más información se puede consultar en la página de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla.

Circada

'La utopía de las cosas pequeñas' es el lema de la 19ª edición de Circada, que desplegará su programación por Sevilla hasta el 21 de junio. Convertirá distintos espacios de la ciudad en escaparate del circo contemporáneo, con espectáculos de calle y sala, galas, showcases, coproducciones y actividades profesionales. La XIX edición de Circada continuará en Sevilla del 11 al 17 de junio con el arranque de la Sección Oficial, que reunirá algunas de las principales propuestas de esta edición en distintos espacios de la ciudad. La programación de estos días de Circada combinará espectáculos de sala y de calle dentro de la programación oficial del festival. Para más información se puede consultar la programación completa en la página festival circense.

XLVI Festival de Flamenco La Fragua

El XLVI Festival Flamenco de La Fragua se celebrará el próximo 12 de junio en el Cortijo del Cuarto a las 21:30, consolidado como una de las citas destacadas del verano andaluz y del calendario flamenco sevillano. La velada reunirá a figuras del cante, el baile, el toque y el piano flamenco, con las actuaciones de Inés Bacán y Segundo Falcón al cante, acompañados a la guitarra por Antonio Moya y Paco Jarana; Concha Vargas al baile, junto a José El Pechuguita al cante, Antonio Moreno a la guitarra y El Petete a las palmas; y Pedro Ricardo Miño al piano

Ciclo ‘EmPEÑAdos por Sevilla’

EmPEÑAdos por Sevilla regresa con una programación renovada de más de 40 recitales flamencos en peñas de distintos barrios, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la descentralización cultural y el impulso al flamenco como seña de identidad. Bajo la dirección artística de Luis Ybarra y en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas, esta propuesta del programa municipal ‘Promoción del Flamenco’ refuerza el apoyo económico a las peñas y garantiza el acceso gratuito hasta completar aforo.

Exposición ‘Periferia’, de Julien Soulier

Últimos días para visitar 'Periferia'. Esta muestra del fotógrafo y director francés Julien Soulier puede visitarse hasta este viernes 12 de junio en Factoría Cultural, donde continúa su recorrido ofreciendo una mirada íntima a los márgenes más humanos, silenciosos y evocadores de la Feria de Abril.

Exposición colectiva ‘Ritos, retos y restos’

Ritos, retos y restos estará hasta el 26 de junio propone una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis artistas Belén García, Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita y José Luis Vicario que exploran la relación entre materia, memoria, intuición y ritualidad.

Exposición ‘Maquinaciones para un decenio’, de Pive Amador

La Sala Atín Aya acoge hasta el próximo 20 de septiembre la exposición Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX), del artista sevillano Pive Amador, una muestra comisariada por Fran G. Matute que reúne más de 200 fotografías para recorrer la Sevilla de los años 70 a través de una mirada ligada a la contracultura, la música y la transformación social de la ciudad.

Exposición ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, de Raquel Algaba

‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’ estara disponible hasta el 20 de septiembre. La obra de Raquel Algaba revisa el mito de los comedores de loto para reflexionar sobre una sociedad entregada al presente inmediato, al hedonismo y a la fragilidad de la conciencia. A través de esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías silenciosas, la artista sevillana plantea una lectura crítica y poética sobre conceptos como la felicidad, la utopía, el deseo o la memoria, incorporando además referencias interculturales que conectan imaginarios de Oriente y Occidente.

Exposición ‘Hierve el huerto, ‘Oh,oh! – Irene Infantes

'Hierve el huerto, ¡oh, oh!' propone en la Real Fábrica de Artillería un recorrido por la memoria, la materia y el territorio a través del trabajo de la artista sevillana Irene Infantes, en una muestra comisariada por Blanca del Río que dialoga con el pasado agrícola y la historia industrial del enclave. Una muestra que estará disponible hasta hasta el 20 de septiembre.

I Concurso Joaquín Turina

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha convocado el I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, una iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes menores de 31 años, solistas o en formaciones de cámara de hasta siete integrantes, que busca 8 fomentar el estudio, la interpretación y la difusión del repertorio del compositor sevillano, al tiempo que apoya la proyección profesional de nuevos talentos.