"Peatonalización ya": un grupo de vecinos de San Julián piden que la reurbanización de la Plaza del Pelícano elimine el tráfico de la calle Juzgado

La calle Juzgado es motivo de queja y preocupación entre un grupo de vecinos en San Julián. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado recientemente la reurbanización del entorno de la Plaza del Pelícano así como de la calle Juzgado, esta última destacada por ser extremadamente estrecha. Las obras comprenden una plataforma única de prioridad peatonal, pero no se excluirá el tráfico rodado, un planteamiento criticado por un grupo de vecinos. Manuel es uno de los afectados que lleva tiempo reivindicando la peatonalización de esta vía. "Hemos tenido reunión con el Ayuntamiento, con la directora general del distrito y con la Dirección General de Movilidad", comenta, de esto hace ya unos años.

La convivencia forzada entre viandantes y coches, y "la falta de respuesta de Movilidad" ha provocado un paulatino malestar general entre los vecinos que ha reunido sus reivindicaciones en un documento en el que describen los problemas de la calle como el hecho de que los coches ignoren la señalización de 20 kilómetros o los continuos conflictos entre peatones y vehículos.

"No podemos ni abrir las ventanas"

En el año 2020 el Ayuntamiento concluyó la reforma integral de la Plaza Moravia y de San Julián. Esto supuso el corte de la calle Juzgado durante diez meses, un tiempo que Manuel, quien tiene más de cinco años en el barrio, califica de "magnífico". Ese fue el momento en que él y otros allegados recolectaron ochenta firmas para pedir que se mantuviera la peatonalización de la calle. "Lo metimos por registro en el Ayuntamiento, y lo único que hicieron en aquella época fue poner una señal de tráfico con prioridad peatonal y ciclista, y limitó la velocidad a 20 kilómetros", recuerda.

Manuel también trabaja en el sector de movilidad y opina que es una calle que se ha relegado para hacer recorridos por el Casco histórico y buscar aparcamiento. "Ese tráfico no tiene ningún sentido sistemático", sostiene. "La renovación que se pretende hacer mantendrá la situación igual o peor, puesto que la sustracción de bordillos y el aplanamiento de toda la calle, permitirá que los coches vayan con mayor rapidez. La geometría de la calle hace insufrible vivir y andar", describe.

Por ahí caminan niños que van y vuelven de sus colegios, mujeres con el coche del bebé, personas ancianas y vecinos que deben estar muy atentos, pero las señales de la calle "nadie lo respeta y nadie lo mira", afirma Manuel. Los coches y motos pasan de largo y exceden con creces el límite de 20 kilómetros. "Encima se mosquean", dice. Y es frecuente ver que se inicien peleas entre viandantes y conductores. "No podemos abrir las ventanas, no podemos ventilar los pisos porque se mete todo el humo en las casas", explica Manuel. Causado por el flujo constante de coches que pasan a "todas horas".

"La sensación que tenemos es que no nos echan cuentas", dice Manuel. La ausencia de intervención por parte de las autoridades ha sido el punto de inflexión para informar a los medios de su situación. El documento mencionado se titula: "Calle Juzgado, ¡Peatonalización Ya!".

ara él, como para muchos vecinos y comerciantes el diseño de plataforma única que prioriza al peatón es un despropósito si la funcionalidad favorece más al conductor. "La gente está cada vez más harta", concluye Manuel.

De momento, el Ayuntamiento de Sevilla, consultado por este periódico, subraya su decisión de mantener el plan de reformas inicial en la Plaza del Pelícano y en la calle Juzgado que quedará como una vía de plataforma única y con paso permitido a los vehículos.