La protección solar que recomiendan los dermatólogos: reaplicar cada dos horas y no olvidar orejas, manos y pies

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra el próximo sábado, los hospitales del Grupo Quirónsalud en Andalucía, insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables de exposición al sol, mantener una adecuada fotoprotección y realizar revisiones periódicas de la piel para detectar de forma precoz posibles lesiones sospechosas. No en vano, se estima que la mayoría de los cánceres de piel podría prevenirse reduciendo la exposición excesiva a la radiación ultravioleta y aplicando medidas de protección adecuadas.

Además, cuando estos tumores se diagnostican en fases iniciales, las posibilidades de curación son muy elevadas, especialmente en el caso del melanoma, el cáncer cutáneo más agresivo.

Los especialistas recuerdan que el melanoma representa alrededor del 5% de los cánceres de piel diagnosticados, pero es responsable de la mayoría de las muertes por estos tumores debido a su capacidad para producir metástasis. Sin embargo, el pronóstico de esta enfermedad ha experimentado una auténtica revolución en los últimos años gracias a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas. Hace apenas una década, la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico era muy limitada, mientras que actualmente se alcanzan supervivencias prolongadas, manteniendo respuestas duraderas al tratamiento.

La detección precoz eleva las opciones de curación del melanoma

Según explica la doctora María Jesús Rubio, jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba, "la llegada de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas ha supuesto un cambio radical en el tratamiento del melanoma avanzado. Hoy disponemos de opciones terapéuticas que han permitido mejorar de forma muy significativa la supervivencia y la calidad de vida de muchos pacientes". La especialista subraya que el principal factor pronóstico continúa siendo el diagnóstico precoz, ya que cuando el melanoma se detecta en estadios iniciales las posibilidades de curación superan ampliamente el 90%.

Por su parte, la doctora María Ester Brehcist Otaolaurruchi, oncóloga de los hospitales Quirónsalud Marbella, Campo de Gibraltar y Sagrado Corazón, destaca que actualmente el pronóstico del melanoma viene determinado fundamentalmente por el estadio en el momento del diagnóstico.

La detección precoz sigue siendo decisiva, pero también influyen factores como las características moleculares del tumor, que permiten acceder a terapias dirigidas, la respuesta a la inmunoterapia en los casos avanzados y el estado general del paciente.

En el ámbito de la prevención y el diagnóstico temprano, el doctor Tomás Toledo, jefe del servicio de Dermatología de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, en Sevilla, y Quirónsalud Campo de Gibraltar, recuerda que la radiación ultravioleta continúa siendo el principal factor ambiental relacionado con el desarrollo de la mayoría de los tumores cutáneos y que sus efectos son acumulativos a lo largo de la vida. Por ello, insiste en la importancia de evitar las quemaduras solares, especialmente durante la infancia y la adolescencia, buscar la sombra en las horas centrales del día y utilizar ropa protectora, sombreros y fotoprotectores adecuados cuando la exposición vaya a ser intensa o prolongada.

El falso “callo solar” no protege frente a la radiación ultravioleta

Asimismo, el especialista advierte de que algunas teorías difundidas en los últimos años, como la existencia de un supuesto "callo solar", carecen de evidencia científica. "La piel no desarrolla una protección capaz de neutralizar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta", señala. En paralelo, destaca los avances alcanzados en el diagnóstico precoz gracias a herramientas como la dermatoscopia, la fotografía corporal total o los sistemas de seguimiento digital de lesiones pigmentadas, que permiten detectar melanomas cada vez más pequeños y en fases más tempranas.

En estos casos, la cirugía continúa siendo el tratamiento de referencia y ofrece elevadas tasas de curación. Lo mismo ocurre con otros cánceres cutáneos, como el carcinoma basocelular o el carcinoma escamoso, “donde una intervención especializada permite extirpar el tumor preservando al máximo la funcionalidad y el resultado estético”, afirma.

Desde el Hospital Quirónsalud Huelva, la dermatóloga Carmen Vázquez Bayo recuerda que la protección solar debe entenderse como una estrategia integral y no limitarse únicamente al uso de cremas fotoprotectoras. Entre las principales recomendaciones, destaca evitar la exposición solar en las horas centrales del día, buscar la sombra, utilizar fotoprotectores de amplio espectro adaptados al tipo de piel, así como complementar estas medidas con ropa adecuada, sombreros, gorras y gafas de sol homologadas con filtro ultravioleta. La especialista también advierte de que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes, por lo que el riesgo de daño solar persiste incluso en días aparentemente nublados. Además, recuerda que actualmente existen aplicaciones móviles que permiten consultar el índice ultravioleta y recibir alertas sobre los momentos de mayor riesgo de exposición.

Cómo aplicar bien la protección solar durante los meses de más riesgo

Más horas al sol es sinónimo de más riesgos para la piel, si no se actúa con sentido común, motivo por el que el que el doctor Leandro Martínez, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Málaga, recuerda que en estos meses es "fundamental realizar una fotoprotección inteligente, evitando las quemaduras y empleando filtro solar de forma correcta".

La protección solar es fundamental para evitar quemaduras durante la exposición al sol. No se trata de echarse protección solar sin más; el doctor insiste en "ser estrictos con detalles que a veces se pasan por alto, como que debe reaplicarse cada dos horas, sin olvidar zonas como las orejas, el dorso de las manos, la parte posterior del cuello o los pies. También hay que prestar atención al período útil de apertura o fecha de apertura, que aparece en el botecito como PAO (Period After Opening) y un dibujo de un bote abierto, que viene a indicar durante cuántos meses ese producto va a tener la máxima eficacia una vez abierto; que normalmente es de 6-12 meses".

Las quemaduras solares en niños aumentan el riesgo futuro

En el caso de los niños, su exposición al sol desempeña un papel clave en el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta, ya que la piel infantil es especialmente vulnerable a los efectos de la radiación ultravioleta, por lo que proteger la piel a edades tempranas es una de las medidas más eficaces para prevenir el cáncer de piel en el futuro. Según explica la doctora María José Lirola, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, las quemaduras solares sufridas en los primeros años de vida, especialmente aquellas con ampollas, pueden dejar un daño acumulativo que incrementa el riesgo de melanoma y otros cánceres cutáneos décadas después.

"Es fundamental reforzar las medidas de fotoprotección desde edades tempranas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los lactantes, los niños de piel muy clara, con numerosos lunares, antecedentes familiares de cáncer de piel o enfermedades que aumentan la sensibilidad al sol", añade.

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Los especialistas de Quirónsalud Andalucía recuerdan que cualquier cambio en el tamaño, forma o color de un lunar, la aparición de nuevas lesiones pigmentadas o heridas que no cicatrizan deben ser valorados por un dermatólogo. La prevención, la vigilancia periódica de la piel y el diagnóstico precoz continúan siendo las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer cutáneo y mejorar la supervivencia de los pacientes.