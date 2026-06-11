La nueva Puerta de la Barqueta ya es una realidad: una escultura de Curro, 38 nuevos árboles y adiós al aparcamiento

La Puerta de la Barqueta ya está completamente reurbanizada. El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado las obras de este espacio público de más de 5.000 metros, tras una inversión de casi 500.000 euros, para renovar uno de los históricos accesos al recinto de la Exposición Universal de 1992 en la Isla de la Cartuja y actual puerta de entrada a Isla Mágica. Entre las principales novedades de la actuación destaca la escultura de Curro (la icónica mascota de la Expo 92), la renovación integral del pavimento, la plantación de 38 nuevos árboles, una nueva red de alumbrado y nuevo mobiliario urbano. Además, se ha puesto fin al aparcamiento indiscriminado "que había terminado por invadir el entorno con un aspecto totalmente degradado". La intervención ha ampliado además la accesibilidad peatonal.

Las dos fuentes de la Expo 92 vuelven a funcionar

Esta intervención ha servido para rescatar las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años en desuso. Se ha completado toda la obra civil necesaria para que vuelvan a funcionar. "Sevilla no puede permitirse que el legado del 92 desaparezca por falta de atención", ha subrayado el alcalde, José Luis Sanz, que ha estado visitando los trabajos. Además, Sanz ha anunciado que el Puente de la Barqueta será restaurado de manera integral más de treinta años después. El Ayuntamiento de Sevilla está ultimando el proyecto, en colaboración con Mapfre, recuperando así el vínculo histórico entre la empresa y la infraestructura que lleva su nombre. Los trabajos incluirán la renovación completa de la pintura, la revisión del tablero y los tensores, la reparación de la barandilla, la renovación del alumbrado y el asfaltado.

La nueva Puerta de la Barqueta con la estatua de Curro de la Exposición Universal de 1992 / Ayuntamiento de Sevilla

¿Qué queda del mural de Roberto Matta?

Se ha avanzado en la recuperación del mural ‘Verbo América’, del artista chileno Roberto Matta, que preside este espacio desde la Exposición Universal y que acumulaba 16 años sin restauración, además de los graves daños causados por el temporal de marzo de 2025.

El paño izquierdo ha sido restaurado íntegramente, pieza a pieza; para el derecho, que presenta mayores daños, se ha colocado de forma provisional una lona microperforada con una reproducción de la obra mientras el Consistorio pone en marcha un proyecto de restauración específico para este paño. Se han limpiado además los dos parterres que forman parte del conjunto escultórico. "El mural de Matta es patrimonio de Sevilla. Hemos restaurado parte de este mural y seguiremos haciéndolo hasta su recuperación completa", ha subrayado Sanz.

La nueva Puerta de la Barqueta de Sevilla con el mural ‘Verbo América’ / Ayuntamiento de Sevilla

¿Por qué Curro vuelve a La Cartuja en 2026?

Una de las recuperaciones más simbólicas de esta intervención es la incorporación en el espacio de la figura de Curro, la icónica mascota de la Expo 92. A petición de la Delegación de Turismo y de la Asociación Legado Expo, la escultura del personaje —símbolo indiscutible de una generación entera de sevillanos— ha sido instalada en uno de los nuevos bancos de la Puerta de la Barqueta, rindiendo así homenaje a la mascota más querida de nuestra historia reciente.

Curro espera ahora sentado en su banco a que sevillanos y visitantes se fotografíen junto a él. "Sevilla no contaba con ningún elemento permanente que recordara a ese personaje tan entrañable para tantas generaciones", ha señalado Sanz.

La nueva Puerta de la Barqueta con la estatua de Curro de la Exposición Universal de 1992 / Ayuntamiento de Sevilla

9 millones para renovar las luces de Sevilla TechPark

El Gobierno municipal ha puesto en marcha la remodelación de la Avenida de los Descubrimientos, a la que se suma la construcción de un nuevo tramo de carril bici que discurrirá en paralelo al cauce del Guadalquivir hasta Torre Sevilla, con reurbanización completa de la franja. En estos momentos, se están ejecutando los trabajos de restauración integral de la pasarela del Lago de la Expo 92, una infraestructura que también estaba muy deteriorada por el paso del tiempo y que recuperará su conservación y durabilidad gracias a esta intervención.

Una de las grandes inversiones que el Consistorio hará en la zona será la renovación de las 1.537 luminarias de Sevilla TechPark, con una inversión superior a los 9 millones de euros. El parque tecnológico más importante de España en facturación —con más de 575 empresas, 31.600 empleos directos y una actividad económica que supera los 5.500 millones de euros anuales— conservaba todavía los postes y las luces instalados para la propia Expo 92, una carencia histórica que los empresarios de la zona venían reclamando durante décadas.

El Auditorio Rocío Jurado, el mayor recinto cubierto del sur

En el ámbito urbanístico, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el convenio con la Junta de Andalucía para la modificación de la ordenación del Canal de la Expo, que contempla la creación de nuevas zonas verdes y aparcamientos. Y en materia de espacios verdes, esta zona de la ciudad se ha llevado a cabo la plantación de 76 palmeras en la calle Marie Curie —las primeras plantadas en esa zona desde 1992— y se han rehabilitado más de 6.000 metros cuadrados en los Jardines del Guadalquivir, con 60 plátanos de sombra y más de 11.000 rosales.

Otro de los grandes proyectos en la Cartuja es la recuperación del Auditorio Rocío Jurado, que con una inversión de unos 35 millones de euros se convertirá en el espacio cubierto más grande del sur de España, con capacidad para más de 15.300 espectadores.