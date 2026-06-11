Sevilla solo multará a coches en La Cartuja en días de alta contaminación: ya se pueden presentar propuestas para la nueva Zona de Bajas Emisiones

La nueva Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja (ZBE) está más cerca de ser una realidad. La modificación de esta normativa, pactada entre PP y Vox, para que las cámaras colocadas en La Cartuja solo multen a coches en días de alta contaminación está sometida a consulta pública desde el pasado lunes 8 de junio. Esto implica que ha comenzado ya el plazo de 45 días hábiles para que ciudadanos, instituciones o asociaciones puedan enviar sus propuestas, mejoras y reclamaciones. Con todas las alegaciones recibidas la delegación de Movilidad conformará la nueva regulación sancionatoria de la Zona de Bajas Emisiones.

La finalidad de esta consulta pública es aplicar un régimen excepcional de acceso en caso de episodios de alta contaminación, donde la limitación a la circulación y estacionamiento de vehículos, sobre todo los más contaminantes, tendrán restricciones justificadas con los datos de indicadores de calidad del aire y de ruido que justifiquen que con ello se mejora la contaminación ambiental y sonora. Por tanto, todo vehículo que no tenga el distintivo requerido en días en los que haya alta contaminación será multado.

Las alegaciones y/o aportaciones que se formulen durante estos 45 días hábiles se presentarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez en la página principal de la sede deberá acceder al área 'registro electrónico' y presentar las alegaciones a través del trámite 'Solicitud general', dirigidas a la atención Dirección General de Movilidad.

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