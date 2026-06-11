Sevilla
Sevilla solo multará a coches en La Cartuja en días de alta contaminación: ya se pueden presentar propuestas para la nueva Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento de Sevilla abre una consulta pública de un plazo de 45 días hábiles para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan enviar sus alegaciones para conformar esta nueva normativa
La nueva Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja (ZBE) está más cerca de ser una realidad. La modificación de esta normativa, pactada entre PP y Vox, para que las cámaras colocadas en La Cartuja solo multen a coches en días de alta contaminación está sometida a consulta pública desde el pasado lunes 8 de junio. Esto implica que ha comenzado ya el plazo de 45 días hábiles para que ciudadanos, instituciones o asociaciones puedan enviar sus propuestas, mejoras y reclamaciones. Con todas las alegaciones recibidas la delegación de Movilidad conformará la nueva regulación sancionatoria de la Zona de Bajas Emisiones.
La finalidad de esta consulta pública es aplicar un régimen excepcional de acceso en caso de episodios de alta contaminación, donde la limitación a la circulación y estacionamiento de vehículos, sobre todo los más contaminantes, tendrán restricciones justificadas con los datos de indicadores de calidad del aire y de ruido que justifiquen que con ello se mejora la contaminación ambiental y sonora. Por tanto, todo vehículo que no tenga el distintivo requerido en días en los que haya alta contaminación será multado.
Las alegaciones y/o aportaciones que se formulen durante estos 45 días hábiles se presentarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez en la página principal de la sede deberá acceder al área 'registro electrónico' y presentar las alegaciones a través del trámite 'Solicitud general', dirigidas a la atención Dirección General de Movilidad.
Noticia en ampliación...
- El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo
- El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: 'Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna
- Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
- Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
- Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP