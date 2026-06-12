Adelante Andalucía exige explicaciones sobre el cierre del Pabellón de la Navegación: "El patrimonio cultural andaluz debe ser protegido"

Adelante Andalucía Sevilla ha anunciado que registrará una batería de iniciativas parlamentarias para fiscalizar el futuro del Pabellón de la Navegación, que cerrará sus puestas el próximo 21 de junio. La formación sostiene que el cierre del recinto y el despido de su plantilla se han producido sin que exista un proyecto público conocido sobre los planes para este espacio. De hecho no hay ni una renovación ni una nueva licitación pública en marcha.

Como adelantó El Correo de Andalucía, la Junta de Andalucía va a aprovechar el parón de las vacaciones escolares de verano para replantearse el futuro de un equipamiento que no cumple en estos momentos los objetivos en cuanto a visitas e ingresos para la administración pública. El Pabellón de la Navegación, uno de los grandes espacios expositivos de la Cartuja abierto al público en 2012,

Según ha explicado el recién elegido diputado del Parlamento andaluz y portavoz local del grupo, Javier Montes, la situación afecta tanto a los trabajadores como a un equipamiento financiado con recursos públicos. Montes ha lamentado que la Junta de no haya explicado el proyecto alternativo, que ha recordado que "durante años ha acogido exposiciones, visitas educativas, actividades culturales y programas divulgativos que han permitido "acercar a miles de personas la historia marítima y comercial de Sevilla".

Futuro del Pabellón

El portavoz ha criticado que la Junta de Andalucía no haya detallado una alternativa para el edificio. Epgasa tiene sobre la mesa dos posibilidades. Continuar con el Pabellón de la Navegación, tal y como se abrió en 2012, aunque actualizando los contenidos o incluso modificando el modelo de gestión o trasladar todo el contenido expositivo que alberga este espacio de la Cartuja a otra ubicación.

Aunque desde Hacienda asegura que no se perderá el material expuesto en los últimos años dedicado a la navegación, Montes ha mostrado su preocupación por el destino de la exposición permanente, los posibles usos futuros del inmueble y la situación de las personas afectadas por los despidos. En este contexto, ha afirmado que la respuesta del Gobierno andaluz "parece consistir en bajar persianas y despedir trabajadores".

"El patrimonio cultural andaluz debe ser protegido por quienes tienen la responsabilidad de conservarlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía, no gestionado desde despachos que solo lo contemplan desde una perspectiva económica", ha asegurado el político andalucista.

Desde Adelante Andalucía defienden que el Pabellón de la Navegación debe ser considerado un equipamiento cultural y no únicamente un activo patrimonial o inmobiliario Asimismo, reclama reforzar las funciones culturales, educativas y divulgativas del espacio. Para la organización, el recinto puede consolidarse como un espacio de referencia vinculado a la memoria de la Expo 92 y a la historia de Sevilla.

La decisión se sostiene sobre dos datos. El primero es el número de visitas, que en 2025 sumaron 24.000, la mayoría estudiantes. La cifra es sensiblemente inferior a la del espacio expositivo más cercano, el Caixaforum, situado a unos metros y de carácter privado. En segundo lugar, el coste económico: cada año el pabellón supone un déficit de 1,2 millones de euros. A esto se añade los planes de la Junta para recuperar como espacio expositivo el Pabellón del Siglo XV.