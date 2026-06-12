Aparatoso incendio y aviso de explosión junto a las vías de tren a la altura de Kansas City: los Bomberos de Sevilla controlan el fuego

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde del viernes junto a las vías del tren a la altura de Kansas City, entre las calles Hespérides y Santa Justa. El fuego que, según los avisos recibidos en el 112 ha venido acompañado de una explosión, no ha provocado daños materiales ni personales. Se ha producido una rápida intervención de Emergencias 112, de Policía Local y de Bomberos, coordinados por el CECOP.

El fuego, que ha afectado sólo a vegetación, se ha producido en una parcela de Adif cuyos responsables se han desplazado al lugar de los hechos para analizar lo ocurrido y para constatar que no se han registrado daños ni a las vías ni a las instalaciones eléctricas.

Imagen del incendio en la zona en terrenos aledaños a las vías del tren. / El Correo

Testigos en la zona informaron ya del fuego en torno a las 16.20 horas aproximadamente, acudiendo los bomberos y sofocando el fuego, para posteriormente en torno a las 18.10 horas volver a prender y llegar los siguientes avisos al 112.

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El fuego ha provocado una importante columna de humo negro en la zona y ha alertado a vecinos del entorno que han llamado a los servicios de emergencia alertados por las llamas y por un ruido similar a una deflagración. De momento, se investigan las causas del incendio.