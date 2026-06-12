Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual BeretDel Nido CarrascoLola Índigo en IcónicaPrograma Manu SánchezManuel Carrasco en SevillaPrimer 'no' de Vox al PPJoyas ZapateroObras SevillaAviso amarillo calorFeria CantillanaMerendero de El ChorritoTiroteo CarmonaPlan verano SASPlazos Feria AbrilParque acuático
instagramlinkedin

Aparatoso incendio y aviso de explosión junto a las vías de tren a la altura de Kansas City: los Bomberos de Sevilla controlan el fuego

El fuego se ha registrado a primera hora de la tarde en unos suelos de propiedad de Adif aunque no ha causado daños materiales ni personales

VÍDEO | Informan de un incendio y una explosión en los alrededores de Santa Justa en Sevilla

VÍDEO | Informan de un incendio y una explosión en los alrededores de Santa Justa en Sevilla

El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde del viernes junto a las vías del tren a la altura de Kansas City, entre las calles Hespérides y Santa Justa. El fuego que, según los avisos recibidos en el 112 ha venido acompañado de una explosión, no ha provocado daños materiales ni personales. Se ha producido una rápida intervención de Emergencias 112, de Policía Local y de Bomberos, coordinados por el CECOP.

El fuego, que ha afectado sólo a vegetación, se ha producido en una parcela de Adif cuyos responsables se han desplazado al lugar de los hechos para analizar lo ocurrido y para constatar que no se han registrado daños ni a las vías ni a las instalaciones eléctricas.

FOTOGALERÍA | Incendio de una gran zona de pastos en Santa Justa en Sevilla

FOTOGALERÍA | Incendio de una gran zona de pastos en Santa Justa en Sevilla

Ver galería

Imagen del incendio en la zona en terrenos aledaños a las vías del tren. / El Correo

Testigos en la zona informaron ya del fuego en torno a las 16.20 horas aproximadamente, acudiendo los bomberos y sofocando el fuego, para posteriormente en torno a las 18.10 horas volver a prender y llegar los siguientes avisos al 112.

Noticias relacionadas

El fuego ha provocado una importante columna de humo negro en la zona y ha alertado a vecinos del entorno que han llamado a los servicios de emergencia alertados por las llamas y por un ruido similar a una deflagración. De momento, se investigan las causas del incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo
  2. El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: 'Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna
  3. Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez
  4. Guía para ir a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: accesos, líneas de TUSSAM y cómo aparcar en La Cartuja
  5. De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
  6. Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
  7. Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos
  8. Bajan los aprobados de la Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: el 90,42% superan la prueba de acceso este 2026

Aparatoso incendio y aviso de explosión junto a las vías de tren a la altura de Kansas City: los Bomberos de Sevilla controlan el fuego

Aparatoso incendio y aviso de explosión junto a las vías de tren a la altura de Kansas City: los Bomberos de Sevilla controlan el fuego

La versión de Beret tras su detención: niega "rotundamente" la presunta agresión sexual

La versión de Beret tras su detención: niega "rotundamente" la presunta agresión sexual

Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026

Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026

La gasolinera de Luis Montoto se transformará un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel

La gasolinera de Luis Montoto se transformará un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel

¿Quién es Beret? El cantante sevillano detenido por una supuesta agresión sexual poco después de cantar ante el Papa

¿Quién es Beret? El cantante sevillano detenido por una supuesta agresión sexual poco después de cantar ante el Papa

El Festival de Cine traslada en su cartel a Godard a las setas de la Encarnación y anuncia su vuelta al Teatro Lope de Vega

El Festival de Cine traslada en su cartel a Godard a las setas de la Encarnación y anuncia su vuelta al Teatro Lope de Vega

Pablo Alborán ya moviliza a sus fans en Sevilla: colas desde horas antes de su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Pablo Alborán ya moviliza a sus fans en Sevilla: colas desde horas antes de su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Aplazado hasta 2028 el nuevo mapa de la Zona Azul en Sevilla: el Ayuntamiento prorroga el contrato actual dos años más

Aplazado hasta 2028 el nuevo mapa de la Zona Azul en Sevilla: el Ayuntamiento prorroga el contrato actual dos años más
Tracking Pixel Contents