Aplazado hasta 2028 el nuevo mapa de la Zona Azul en Sevilla: el Ayuntamiento prorroga el contrato actual dos años más

Los cambios sobre la Zona Azul de Sevilla tendrán que esperar. La Junta de Gobierno local de este viernes ha aprobado una nueva prórroga del modelo actual para continuar estudiando las posibles modificaciones, ampliaciones o incorporaciones de nuevos usos. El contrato para la Gestión del Estacionamiento en Superficie (GES) acabó en 2024 y, actualmente, se encuentra prorrogado. Una situación que se extenderá dos años más. Desde el Consistorio ha asegurado que saldrá a exposición pública "a disposición de toda la ciudadanía" antes de proceder a la licitación del contrato.

"Estamos recopilando información de todos los sectores sociales de nuestra ciudad", ha subrayado el portavoz municipal, Juan Bueno. Desde el Ayuntamiento de Sevilla insistían que están realizando un análisis de la Zona Azul de manera "minuciosa y participativa" tras organizar talleres con los distritos y consultas vecinales. De igual forma, una vez concluya el citado estudio informativo dispondrá de "un periodo importante y grande de exposición pública" antes de licitar el nuevo contrato.

Por tanto, el Gobierno local aprueba una segunda demora de 24 meses del contrato actual -hasta 2028- para seguir trabajando. "La prórroga da tiempo suficiente para poder hacer todo este trabajo", ha señalado Juan Bueno. El 8 de abril de 2014 comenzó el contrato de concesión administrativa de gestión del estacionamiento en superficie de la ciudad de Sevilla, que contaba con una duración prevista de diez años prorrogable hasta un máximo de 24 meses.

Ampliar estacionamientos e incorporar nuevos usos: las vías de estudio

En 2024 ya quedó demorado el contrato hasta el presente año, al tiempo que el Ayuntamiento de Sevilla licitó entonces un estudio de viabilidad económica y financiera con un importe de 90.000 euros para el análisis y elaboración del estudio del estacionamiento regulado. El objetivo consiste en proponer una nueva ordenación y regulación de la Zona Azul de la capital.

Las intenciones del Consistorio pasan por la ampliación de estos estacionamientos gestionados por la empresa participada municipal de AUSSA. Sin embargo, el equipo de José Luis Sanz no arroja detalles concretos de qué zonas se verían modificadas sobre su actual disposición. "Estamos en ese momento del estudio", ha confirmado el portavoz municipal este viernes. Sostenía que aunque aún sea "embrionario" tratan de trabajar "lo más rápido posible".

Otras de las novedades en las que trabaja el estudio es la incorporación de otras tipologías de usos. Por ejemplo, las paradas para carga y descarga, que dan servicio al suministro de mercancías a los comercios de la ciudad o las destinadas a los aparcamientos turísticos como los autobuses de visitantes con el objeto de evitar el colapso a la movilidad y visual.

La Gestión del Estacionamiento en Superficie (GES) se configura con el objetivo de servir como un instrumento para la asignación de un recurso escaso como es el espacio de estacionamiento de vehículos en vía pública, promoviendo la adecuada rotación, así como una herramienta para impulsar la movilidad sostenible integrando para ello consideraciones de sostenibilidad en los criterios de asignación.