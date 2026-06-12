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SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla admite los retrasos en el nuevo modelo de toldos: "No sé si llegaremos a la Avenida de la Constitución este verano"

El Consistorio está a la espera del dictamen de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía sobre el nuevo proyecto presentado aunque confían que lo decidirá "pronto"

Toldos en la avenida de la Constitución, Sevilla. 01 de septiembre de 2025

Toldos en la avenida de la Constitución, Sevilla. 01 de septiembre de 2025 / Jorge Jiménez / ECA

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Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

"No sé si va a haber toldos en la Avenida de la Constitución este verano". Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en la rueda de prensa a la conclusión de la Junta de Gobierno local celebrada este viernes. El Consistorio está a la espera del dictamen de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía sobre el nuevo proyecto presentado y, aunque confía en una resolución favorable, los tiempos ponen difícil la colocación de las estructuras para este mismo verano.

Juan Bueno asegura que, cuando Patrimonio dé luz verde al proyecto, "realizarán una prueba" para comprobar si "la estética y el servicio que pueden dar son los correctos", algo que demoraría su puesta en marcha definitiva. De momento, el portavoz municipal no menciona plazos: "No depende de nosotros, intentamos que sea lo más rápido posible, pero bueno, es la Comisión la que se reúne y decide, yo creo que va a decidirlo pronto". Confirma que desde el Consistorio están "trabajando lo más rápido posible", al tiempo que asegura que las cosas vayan rápidas. Sin embargo, confiesa que "están un poco escarmentados con las fechas", por lo que no se ha atrevido a aventurar plazos.

De igual forma, asegura que está "convencido" que las nuevas estructuras están fabricándose, a pesar de que no cuente aún dicho proyecto con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. "Se está actuando ya en la fabricación, en las cosas, ya tiene todo un poco previsto para hacer esa prueba que le digo y no perder el tiempo. Pero es verdad que no puedo decirlo con rigurosidad", afirmaba Bueno.

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De esta manera, espera que "las pegas" de Patrimonio no supongan "cambios sustanciales" con el fin de no tener que desechar los toldos fabricados. "Esperemos que se puedan solucionar con un proyecto nuevo y no tener que reformar todo lo que estamos diciendo, sino a lo mejor puntualmente cosas", subrayaba el portavoz del Gobierno local.

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