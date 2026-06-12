El Ayuntamiento de Sevilla elude confirmar que la ampliación de la Feria de Abril se iniciará en 2027: "No es un proceso sencillo"

El Gobierno de José Luis Sanz ha evitado pronunciarse este viernes sobre cuándo empezarán las obras de ampliación de la Feria de Sevilla. El Informe de la Intervención General sobre este proyecto, como ya informó El Correo de Andalucía, dibuja un escenario complejo, con una tramitación larga, para poder llegar a 2027. De hecho, asegura que la cesión de los suelos por parte del Gobierno "es una condición sine qua non". Y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, tampoco ha aclarado si esos plazos que había dado el alcalde -empezar las obras en 2026 y tener buena parte de la ampliación hecha en 2027- se cumplirán. "En este proyecto seguimos avanzando, no es sencillo", ha afirmado.

El concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo ha preguntado al concejal del PP en la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes sobre la "viabilidad del proyecto". Concretamente, le ha planteado las dudas arrojadas por el informe de la Intervención General sobre el modelo elegido, el coste real y la ejecución del proyecto. También le ha solicitado más información sobre la importancia de la cesión de la titularidad de los terrenos por parte del Estado y del Puerto. "Hasta no tener la cesión, ¿es razonable seguir avanzando?", ha asegurado. "¿Pueden afirmar la viabilidad del proyecto y que las obras empezarán en 2027?", ha cuestionado también.

Sin embargo, el delegado de Urbanismo no ha llegado a confirmar en ninguna de sus dos intervenciones que la ampliación del recinto ferial se vaya a dar en 2027. "Se está trabajando en ello, queremos empezar las obras pronto, cuando se adjudiquen", ha declarado Juan de la Rosa. En este momento acaba de comenzar la fase de exposición pública, para que ciudadanos, instituciones y asociaciones puedan enviar sus propuestas y alegar.

Los plazos y trámites a corto plazo para la ampliación de la Feria de Sevilla

Según ha expuesto Juan de la Rosa, actualmente el proyecto se encuentra en "una admisión a trámite de una propuesta". "Es una propuesta técnica y jurídicamente que reúne los requisitos adecuados. La exposición pública tiene sus días, y cuando termine se elaborará el pliego final. Eso será el 4 de julio, cuando veremos las alegaciones. Después de todo esto, la Oficina Nacional de Evaluación se pronunciará, que serán tres o cuatro semanas más", ha explicado, confirmando así la información publicada por este periódico sobre la larga tramitación que le esperaba por delante al proyecto.

Después, de que se pronuncia esta oficina, hay que licitar las obras, adjudicarlas, y ejecutarlas. Y según el Estudio de Viabilidad, ya aprobado, que ha presentado la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur, se ha considerado un plazo de 24 meses para el diseño y construcción de las obras. Es decir, dos años más a contar cuando se llegue a ese punto. Todo ello teniendo en cuenta que se debe lograr la cesión gratuita de los suelos por parte del Gobierno, que no se ha producido, e incluso la Intervención General pone sobre la mesa una modificación del PGOU, otro trámite de enorme dificultad.

El concejal de Vox también ha cuestionado el coste: "El informe de la Intervención General cuestiona aspectos como que el coste sería de 40 millones de euros y finalmente podría alcanzar hasta los 100 millones si hay que pagar un canon hasta 2054. Nos preocupan estos márgenes económicos". Sobre esto, defiende De la Rosa que son "los números del proponente, pero luego estarán los de la licitación y los del adjudicatario". "Escuchándole la sensación es que está todo en el aire. Dice que los números que habían anunciado de 40 millones puede que no sea", le ha respondido Rodríguez Galisteo.

¿Es necesaria la cesión de los suelos por parte del Gobierno para la ampliación de la Feria de Abril?

"No depende de nosotros. Nosotros hemos remitido diversas cartas al Ministerio de Hacienda de forma leal institucionalmente para comunicar la intención de cesión. En eso estamos. Es un tema de ciudad y nos gustaría que todos nos involucráramos", ha respondido el delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla, acusando al concejal de Vox de crear "un revuelo como si lo quisiera tumbar". "El convenio está firmado desde hace muchos años mientras se destine a la Feria. No ponga en duda los convenios firmados entonces con el Ministerio y el Puerto, no tiene más historia, pero hay que trabajar las cosas", ha proseguido.

Fernando Rodríguez Galisteo ha coincidido en que "la ampliación de la Feria no se puede discutir como necesidad", pero "por la importancia del proyecto nuestra obligación es exigir la máxima transparencia". Por eso ha puesto sobre la mesa "la titularidad de los terrenos que nos deben ceder, del Estado y el Puerto". "Ha dicho que se está trabajando en la licitación pero no tiene comprometida la cesión de los suelos, ganando más fuerza la advertencia de los servicios jurídicos. Tenemos derecho a tener una certeza, den luz sobre esta cuestión que preocupa a los sevillanos", ha completado su intervención.

La Intervención General asegura en un informe que se debe acreditar que se ha producido la cesión de los terrenos antes de iniciar la licitación de las obras y que es una condición para la viabilidad de la iniciativa: "Actualmente, la dependencia de cesiones gratuitas del Estado y la Autoridad Portuaria no formalizadas impide garantizar la ejecución y explotación de las obras durante el periodo concesional propuesto". Considera "una condición sine qua non para la admisión de la iniciativa que el Ayuntamiento acredite la plena disponibilidad jurídica de los terrenos". "La Feria se va a ampliar sí o sí. Si el Ministerio de Hacienda y Patrimonio se quiere negar a esa ampliación, que lo diga. Es un tema que acabaría en los tribunales, supongo", aseguró por su parte el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hace más de un mes.