Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026

Manuel Carrasco ya está en el Estadio de la Cartuja afinando los últimos detalles del estreno de su nueva gira Salvaje desde la raíz en Sevilla. El artista onubense arranca este sábado una serie de cuatro conciertos y aunque aún no se han publicado las setlist oficiales, sí sabemos algo muy importante: cada noche estará dedicada a un disco diferente. Las fechas y temáticas confirmadas son:

13 de junio. Viento Salvaje

Viento Salvaje 14 de junio. La Cruz Salvaje

La Cruz Salvaje 19 de junio. Corazón Salvaje

Corazón Salvaje 20 de junio. Pueblo Salvaje I y II

Teniendo en cuenta los discos a los que pueden ir asociados los conciertos, y los repertorios que el de Isla Cristina ha usado en sus giras anteriores, un algoritmo de la IA consultado por El Correo de Andalucía ha creado la setlist más representativa para cada concierto de esta minirresidencia en el Estadio de la Cartuja.

Estas son las posibles canciones que Manuel Carrasco interpretará en Sevilla

13 junio. Viento Salvaje-Bailar el viento

Posibles canciones:

Bailar el viento Tambores de guerra Yo quiero vivir Amor planetario No dejes de soñar Siendo uno mismo Uno x Uno Por un beso Qué bonito es querer Tengo el poder Otoño, octubre Y ahora Quiéreme Ayer noche Habla Mujer de las mil batallas Coquito (versión acústica) Fue Eres Que nadie Salitre Me dijeron de pequeño

Bises:

Tan solo tú

Ya no

Qué bonito es querer

Tambores de guerra

Esta noche probablemente será la más nostálgica y la que reúna más himnos de estadio.

14 junio. La Cruz Salvaje-La cruz del mapa

Posibles canciones:

La cruz del mapa Me dijeron de pequeño Salitre Déjame ser Desde aquí del otro lado El enemigo nº1 Hay que vivir el momento Mi dignidad Amor planetario Fue Eres Mujer de las mil batallas Uno x Uno No dejes de soñar Prefiero seguir presente Que nadie Ya no Coquito Corazón y flecha Quédate Tengo el poder

Bises:

Tan solo tú

Qué bonito es querer

Salitre (versión extendida)

Me dijeron de pequeño

Es uno de los discos más queridos por los fans y seguramente tendrá un tono más emocional. Además, esta noche puede rememorar el histórico concierto de La Cartuja de 2022, donde cerró la gira de La Cruz del Mapa

19 junio. Corazón Salvaje-Corazón y flecha

Manuel Carrasco en su gira Corazón y Flecha de 2023 / Julián Pérez / EFE

Posibles canciones:

Corazón y flecha Hay que vivir el momento Eres Fue Hasta por la mañana Coquito La reina del baile Prohibida Soy afortunado Destino Hasta por la mañana Que nadie Salitre Mi dignidad Ya no Amor planetario Qué bonito es querer Mujer de las mil batallas Tambores de guerra Me dijeron de pequeño Tan solo tú

Bises:

Corazón y flecha

Hay que vivir el momento

Eres

Que nadie

Para esta cita se puede esperar un concierto muy festivo y romántico, como la gira que llenó estadios y el que el amor era el epicentro de la temática. Es el álbum con más sabor latino y más éxitos recientes. Además, no hay que descartar posibles artistas invitados que ya han colaborado con el de Isla Cristina, como Vanesa Martín, Pablo López o Marta Santos.

Manuel Carrasco durante un concierto en Madrid dentro de su "'Tour Salvaje' / Ricardo Rubio / Europa Press

20 junio. Pueblo Salvaje I y II

Posibles canciones:

El grito del niño Pueblo Salvaje Oh si pudiera Los sueños perdidos Mi verdad Gente corriente Aprendiz de vuelo Pueblo Salvaje II Corazón y flecha Hay que vivir el momento Salitre Me dijeron de pequeño Mi dignidad Fue Eres Que nadie Mujer de las mil batallas Amor planetario Ya no Tambores de guerra Qué bonito es querer Tan solo tú Uno x Uno

Gran tramo final:

Yo quiero vivir

Tengo el poder

El grito del niño (reprise)

Pueblo Salvaje

Último bis:

Que nadie

Qué bonito es querer

Tambores de guerra

Esta es la noche que parece más previsible porque se parecerá a la gira de 2025. Muchas de estas canciones formaron parte de la setlist habitual del Tour Salvaje 2025.

Canciones de antes para celebrar toda su carrera

Teniendo en cuenta de que Manuel Carrasco no volverá a los escenarios españoles hasta 2028, la gran duda es si recuperará canciones más antiguas y que son verdaderos himnos para sus fans, como son Y ahora, Quiéreme, Ayer noche o Prefiero seguir presente, ya el concepto de la gira Salvaje desde la raíz parece, precisamente, una celebración de toda su carrera.

Si quieres, también puedo hacer una predicción canción por canción de las 25-30 que creo que sonarán en cada una de las cuatro noches, intentando acercarme a una setlist completa y realista.