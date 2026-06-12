'Salvaje desde la raíz'
Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026
La IA predice cuál será la setlist que el cantante elegirá para el arranque de su gira 'Salvaje desde la raíz' en las cuatro citas que tiene programadas en el Estadio de la Cartuja
Manuel Carrasco ya está en el Estadio de la Cartuja afinando los últimos detalles del estreno de su nueva gira Salvaje desde la raíz en Sevilla. El artista onubense arranca este sábado una serie de cuatro conciertos y aunque aún no se han publicado las setlist oficiales, sí sabemos algo muy importante: cada noche estará dedicada a un disco diferente. Las fechas y temáticas confirmadas son:
- 13 de junio. Viento Salvaje
- 14 de junio. La Cruz Salvaje
- 19 de junio. Corazón Salvaje
- 20 de junio. Pueblo Salvaje I y II
Teniendo en cuenta los discos a los que pueden ir asociados los conciertos, y los repertorios que el de Isla Cristina ha usado en sus giras anteriores, un algoritmo de la IA consultado por El Correo de Andalucía ha creado la setlist más representativa para cada concierto de esta minirresidencia en el Estadio de la Cartuja.
Estas son las posibles canciones que Manuel Carrasco interpretará en Sevilla
13 junio. Viento Salvaje-Bailar el viento
Posibles canciones:
- Bailar el viento
- Tambores de guerra
- Yo quiero vivir
- Amor planetario
- No dejes de soñar
- Siendo uno mismo
- Uno x Uno
- Por un beso
- Qué bonito es querer
- Tengo el poder
- Otoño, octubre
- Y ahora
- Quiéreme
- Ayer noche
- Habla
- Mujer de las mil batallas
- Coquito (versión acústica)
- Fue
- Eres
- Que nadie
- Salitre
- Me dijeron de pequeño
Bises:
- Tan solo tú
- Ya no
- Qué bonito es querer
- Tambores de guerra
Esta noche probablemente será la más nostálgica y la que reúna más himnos de estadio.
14 junio. La Cruz Salvaje-La cruz del mapa
Posibles canciones:
- La cruz del mapa
- Me dijeron de pequeño
- Salitre
- Déjame ser
- Desde aquí del otro lado
- El enemigo nº1
- Hay que vivir el momento
- Mi dignidad
- Amor planetario
- Fue
- Eres
- Mujer de las mil batallas
- Uno x Uno
- No dejes de soñar
- Prefiero seguir presente
- Que nadie
- Ya no
- Coquito
- Corazón y flecha
- Quédate
- Tengo el poder
Bises:
- Tan solo tú
- Qué bonito es querer
- Salitre (versión extendida)
- Me dijeron de pequeño
Es uno de los discos más queridos por los fans y seguramente tendrá un tono más emocional. Además, esta noche puede rememorar el histórico concierto de La Cartuja de 2022, donde cerró la gira de La Cruz del Mapa
19 junio. Corazón Salvaje-Corazón y flecha
Posibles canciones:
- Corazón y flecha
- Hay que vivir el momento
- Eres
- Fue
- Hasta por la mañana
- Coquito
- La reina del baile
- Prohibida
- Soy afortunado
- Destino
- Hasta por la mañana
- Que nadie
- Salitre
- Mi dignidad
- Ya no
- Amor planetario
- Qué bonito es querer
- Mujer de las mil batallas
- Tambores de guerra
- Me dijeron de pequeño
- Tan solo tú
Bises:
- Corazón y flecha
- Hay que vivir el momento
- Eres
- Que nadie
Para esta cita se puede esperar un concierto muy festivo y romántico, como la gira que llenó estadios y el que el amor era el epicentro de la temática. Es el álbum con más sabor latino y más éxitos recientes. Además, no hay que descartar posibles artistas invitados que ya han colaborado con el de Isla Cristina, como Vanesa Martín, Pablo López o Marta Santos.
20 junio. Pueblo Salvaje I y II
Posibles canciones:
- El grito del niño
- Pueblo Salvaje
- Oh si pudiera
- Los sueños perdidos
- Mi verdad
- Gente corriente
- Aprendiz de vuelo
- Pueblo Salvaje II
- Corazón y flecha
- Hay que vivir el momento
- Salitre
- Me dijeron de pequeño
- Mi dignidad
- Fue
- Eres
- Que nadie
- Mujer de las mil batallas
- Amor planetario
- Ya no
- Tambores de guerra
- Qué bonito es querer
- Tan solo tú
- Uno x Uno
Gran tramo final:
- Yo quiero vivir
- Tengo el poder
- El grito del niño (reprise)
- Pueblo Salvaje
Último bis:
- Que nadie
- Qué bonito es querer
- Tambores de guerra
Esta es la noche que parece más previsible porque se parecerá a la gira de 2025. Muchas de estas canciones formaron parte de la setlist habitual del Tour Salvaje 2025.
Canciones de antes para celebrar toda su carrera
Teniendo en cuenta de que Manuel Carrasco no volverá a los escenarios españoles hasta 2028, la gran duda es si recuperará canciones más antiguas y que son verdaderos himnos para sus fans, como son Y ahora, Quiéreme, Ayer noche o Prefiero seguir presente, ya el concepto de la gira Salvaje desde la raíz parece, precisamente, una celebración de toda su carrera.
Si quieres, también puedo hacer una predicción canción por canción de las 25-30 que creo que sonarán en cada una de las cuatro noches, intentando acercarme a una setlist completa y realista.
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