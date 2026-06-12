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'Salvaje desde la raíz'

Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026

La IA predice cuál será la setlist que el cantante elegirá para el arranque de su gira 'Salvaje desde la raíz' en las cuatro citas que tiene programadas en el Estadio de la Cartuja

Concierto de Manuel Carrasco en el Palau Sant Jordi en su anterior gira

Concierto de Manuel Carrasco en el Palau Sant Jordi en su anterior gira / Ferran Nadeu / EPC

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Sevilla

Manuel Carrasco ya está en el Estadio de la Cartuja afinando los últimos detalles del estreno de su nueva gira Salvaje desde la raíz en Sevilla. El artista onubense arranca este sábado una serie de cuatro conciertos y aunque aún no se han publicado las setlist oficiales, sí sabemos algo muy importante: cada noche estará dedicada a un disco diferente. Las fechas y temáticas confirmadas son:

  • 13 de junio. Viento Salvaje
  • 14 de junio. La Cruz Salvaje
  • 19 de junio. Corazón Salvaje
  • 20 de junio. Pueblo Salvaje I y II

Teniendo en cuenta los discos a los que pueden ir asociados los conciertos, y los repertorios que el de Isla Cristina ha usado en sus giras anteriores, un algoritmo de la IA consultado por El Correo de Andalucía ha creado la setlist más representativa para cada concierto de esta minirresidencia en el Estadio de la Cartuja.

Estas son las posibles canciones que Manuel Carrasco interpretará en Sevilla

13 junio. Viento Salvaje-Bailar el viento

Posibles canciones:

  1. Bailar el viento
  2. Tambores de guerra
  3. Yo quiero vivir
  4. Amor planetario
  5. No dejes de soñar
  6. Siendo uno mismo
  7. Uno x Uno
  8. Por un beso
  9. Qué bonito es querer
  10. Tengo el poder
  11. Otoño, octubre
  12. Y ahora
  13. Quiéreme
  14. Ayer noche
  15. Habla
  16. Mujer de las mil batallas
  17. Coquito (versión acústica)
  18. Fue
  19. Eres
  20. Que nadie
  21. Salitre
  22. Me dijeron de pequeño

Bises:

  • Tan solo tú
  • Ya no
  • Qué bonito es querer
  • Tambores de guerra

Esta noche probablemente será la más nostálgica y la que reúna más himnos de estadio.

14 junio. La Cruz Salvaje-La cruz del mapa

Posibles canciones:

  1. La cruz del mapa
  2. Me dijeron de pequeño
  3. Salitre
  4. Déjame ser
  5. Desde aquí del otro lado
  6. El enemigo nº1
  7. Hay que vivir el momento
  8. Mi dignidad
  9. Amor planetario
  10. Fue
  11. Eres
  12. Mujer de las mil batallas
  13. Uno x Uno
  14. No dejes de soñar
  15. Prefiero seguir presente
  16. Que nadie
  17. Ya no
  18. Coquito
  19. Corazón y flecha
  20. Quédate
  21. Tengo el poder

Bises:

  • Tan solo tú
  • Qué bonito es querer
  • Salitre (versión extendida)
  • Me dijeron de pequeño

Es uno de los discos más queridos por los fans y seguramente tendrá un tono más emocional. Además, esta noche puede rememorar el histórico concierto de La Cartuja de 2022, donde cerró la gira de La Cruz del Mapa

19 junio. Corazón Salvaje-Corazón y flecha

AME103. HUELVA (ESPAÑA), 30/06/2023.- El cantante Manuel Carrasco durante su actuación, dentro de su gira Corazón y Flecha 2023, hoy en el Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva (España). EFE/Julián Pérez

Manuel Carrasco en su gira Corazón y Flecha de 2023 / Julián Pérez / EFE

Posibles canciones:

  1. Corazón y flecha
  2. Hay que vivir el momento
  3. Eres
  4. Fue
  5. Hasta por la mañana
  6. Coquito
  7. La reina del baile
  8. Prohibida
  9. Soy afortunado
  10. Destino
  11. Hasta por la mañana
  12. Que nadie
  13. Salitre
  14. Mi dignidad
  15. Ya no
  16. Amor planetario
  17. Qué bonito es querer
  18. Mujer de las mil batallas
  19. Tambores de guerra
  20. Me dijeron de pequeño
  21. Tan solo tú

Bises:

  • Corazón y flecha
  • Hay que vivir el momento
  • Eres
  • Que nadie

Para esta cita se puede esperar un concierto muy festivo y romántico, como la gira que llenó estadios y el que el amor era el epicentro de la temática. Es el álbum con más sabor latino y más éxitos recientes. Además, no hay que descartar posibles artistas invitados que ya han colaborado con el de Isla Cristina, como Vanesa Martín, Pablo López o Marta Santos.

(Foto de ARCHIVO) El cantante Manuel Carrasco, durante su concierto en el Movistar Arena, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Manuel Carrasco presenta su &quot;Tour Salvaje&quot; en el Movistar Arena de Madrid hoy, y mañana 12 de septiembre de 2025, con nuevas propuestas musicales. Durante su actuación, el cantante, ha presentado su single ‘Pueblo Salvaje’, y ha repasado sus grandes éxitos. Ricardo Rubio / Europa Press 11/09/2025. 11 SEPTIEMBRE 2025;CONCIERTO;TOUR;CANTANTE;MANUEL CARRASCO;FAN;ARTISTA;MÚSICA;MÚSICO;2025 en IMÁGENES

Manuel Carrasco durante un concierto en Madrid dentro de su "'Tour Salvaje' / Ricardo Rubio / Europa Press

20 junio. Pueblo Salvaje I y II

Posibles canciones:

  1. El grito del niño
  2. Pueblo Salvaje
  3. Oh si pudiera
  4. Los sueños perdidos
  5. Mi verdad
  6. Gente corriente
  7. Aprendiz de vuelo
  8. Pueblo Salvaje II
  9. Corazón y flecha
  10. Hay que vivir el momento
  11. Salitre
  12. Me dijeron de pequeño
  13. Mi dignidad
  14. Fue
  15. Eres
  16. Que nadie
  17. Mujer de las mil batallas
  18. Amor planetario
  19. Ya no
  20. Tambores de guerra
  21. Qué bonito es querer
  22. Tan solo tú
  23. Uno x Uno

Gran tramo final:

  • Yo quiero vivir
  • Tengo el poder
  • El grito del niño (reprise)
  • Pueblo Salvaje

Último bis:

  • Que nadie
  • Qué bonito es querer
  • Tambores de guerra

Esta es la noche que parece más previsible porque se parecerá a la gira de 2025. Muchas de estas canciones formaron parte de la setlist habitual del Tour Salvaje 2025.

Canciones de antes para celebrar toda su carrera

Teniendo en cuenta de que Manuel Carrasco no volverá a los escenarios españoles hasta 2028, la gran duda es si recuperará canciones más antiguas y que son verdaderos himnos para sus fans, como son Y ahora, Quiéreme, Ayer noche o Prefiero seguir presente, ya el concepto de la gira Salvaje desde la raíz parece, precisamente, una celebración de toda su carrera.

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Si quieres, también puedo hacer una predicción canción por canción de las 25-30 que creo que sonarán en cada una de las cuatro noches, intentando acercarme a una setlist completa y realista.

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