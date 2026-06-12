La versión de Beret tras su detención: niega "rotundamente" la presunta agresión sexual

El cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha negado "rotundamente" los hechos que se le atribuyen tras quedar este jueves en libertad provisional después de ser detenido como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en Sevilla el pasado mes de abril.

A través de un comunicado difundido por su oficina de representación, Urbania Entertainment, el artista rechaza ser el autor de "los hechos que se le atribuyen". Su representante, Andrea Momigliano, ha expresado además su "absoluta confianza" en la inocencia del cantante ante las acusaciones que se han hecho públicas.

"Estamos plenamente convencidos de la absoluta inocencia de Beret y confiamos en que la investigación y el desarrollo del procedimiento permitirán esclarecer los hechos y restablecer la verdad", recoge el comunicado de la agencia.

El juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros. También se le ha retirado el pasaporte durante un periodo de tres meses.

La causa está siendo investigada por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla. Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal.

Urbania Entertainment refuerza la defensa legal del cantante

En el comunicado, Urbania Entertainment señala que ha reforzado la defensa legal de Beret "mediante la contratación de un equipo jurídico especializado" que trabajará "para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él".

La oficina de representación también ha anunciado que la defensa del artista ejercerá "en su momento cuantas acciones civiles y penales resulten procedentes frente a aquellas personas que hayan formulado, difundido o contribuido a la propagación de acusaciones falsas". Según la agencia, esas acusaciones han causado y siguen causando "graves perjuicios personales, familiares, profesionales, económicos y reputacionales".

Urbania Entertainment defiende asimismo la presunción de inocencia del cantante y recuerda que "toda persona tiene derecho a que cualquier acusación sea investigada y valorada con objetividad, rigor y respeto a las garantías legales".

La agencia añade que seguirá colaborando con las autoridades competentes y que mantendrá su "apoyo absoluto a Beret y a su entorno durante este difícil proceso". También ha agradecido las "innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, compañeros, colaboradores y profesionales" que han mostrado su confianza en el artista y en el esclarecimiento de los hechos.

Conciertos suspendidos y gira internacional

Tras conocerse la detención y la situación judicial del cantante, han sido suspendidos los conciertos previstos en Armilla, en Granada; Rubí, en Barcelona; y Elche, en Alicante, dentro de su gira Lo bello y lo roto.

Beret mantiene por ahora su gira internacional, cuyo inicio está previsto en Londres el 16 de noviembre, siempre que pueda recuperar su pasaporte.