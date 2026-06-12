Empate técnico en la segunda nota más alta de la Selectividad en Sevilla: Elisabeth, César y Noelia logran un 13,952

Un 13,952. Esta ha sido la segunda nota más alta de la Selectividad 2026 en la Universidad de Sevilla. Un logro que, este año, es compartido por tres jóvenes estudiantes. Elisabeth, César y Noelia completan el podio de mejores calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) junto a Pedro Abad, que ha sido el número 1 tras sacar un 13,966. Aunque los exámenes de la pasada semana salieran bien, nunca se hubieran imaginado llegar a este punto. Muchas llamadas de felicidad y el doble de emoción a las puertas de una nueva etapa que colocará los cimientos de su futuro profesional.

De letras a ciencias. Historia del Arte, Matemáticas y Bioquímica son los grados que estudiarán estos tres jóvenes a partir de septiembre. La preinscripción en las universidades de Andalucía se abre este mismo jueves y estará disponible hasta el 22 de junio, pero Elisabeth, César y Noelia no esperan sorpresas. Las notas de corte de estas carreras en la Universidad de Sevilla están en un 7,400 para Historia del Arte; 11,919 en Matemáticas; y 12,365 respecto a Bioquímica. Algunos han dudado hasta última hora para decidir qué estudiar, mientras otros tenían clara la rama pero no el grado exacto.

La profesora que sembró la vocación de Elisabeth

Elisabeth Vera estudió en el IES Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas el Bachillerato de Humanidades. "Entré sin tener nada claro en lo que iba a estudiar, pero sabía que me gustaban mucho esa rama de Letras", comentaba en declaraciones a El Correo de Andalucía. En cambio, confesaba que ha habido una persona clave que le ha permitido despertar su verdadera vocación: la profesora de Historia del Arte que tuvo en segundo de Bachillerato. "A mí siempre me ha encantado el Arte, pero no tenía claro en qué estudiar, pero por mi profesora y por las clases, me di cuenta que es lo que me gusta".

La semana pasada Elisabeth se examinó Lengua, Inglés, Historia de la Filosofía, Latín, Griego e Historia del Arte. "Cuando salí de los exámenes, la verdad es que tenía buenas sensaciones, pero no me esperaba una nota tan alta", afirmaba con entusiasmo. Misma sensación entre César Torres, que ha igualado la nota de Elisabeth. "Pensaba que me iba a ir bien, pero no que me fuera a salir tan bien", añadía este joven a preguntas de este periódico. Cursó la modalidad de Ciencias y Tecnología en el IES Ibn Jaldún, también en el municipio de Dos Hermanas. Su nota de Bachillerato es de matrícula de honor: sacó un 10. Idéntica calificación que en los exámenes de Tecnología, Matemáticas II e Historia de España de la PAU, tan solo bajó en Lengua donde obtuvo un 9,5.

La investigación, el sueño de César y Noelia

"Me había pasado todo el Bachillerato queriendo estudiar el Doble Grado de Física y Matemáticas en la US, pero al final me he decidido solo por Matemáticas", subrayaba César Torres. Entre los motivos de su cambio de parecer están las "críticas" que dice haber escuchado sobre la organización de la titulación doble. De todas maneras, este área del conocimiento es la vocación de César Torres. "A mi lo que me gustan son las ciencias. Participé en concursos y olimpiadas de Matemáticas, es una disciplina que me gusta bastante". De cara al futuro, asumía no tener claro qué hacer después de la carrera, pero no descarta optar por realizar un doctorado. Lo que sí tiene decidido es que no será profesor de instituto.

"Cuando recibí la noticia me eché a temblar, llamé a mi madre y fui al instituto a contárselo a los profesores". Esta fue la reacción de Noelia Besada este jueves tras recibir las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad. Aunque admitía haber salido con "bastante seguridad" de los exámenes nunca se podría haber imaginado estar en el podio de mejores expedientes. Quiere matricularse en Bioquímica en la Universidad de Sevilla. "Es en lo que he gastado todo mi interés desde que cursé la asignatura de Biología". Sus deseos pasan por dedicarse a la investigación, aunque no descarta valorar otras opciones, cuando finalice sus estudios universitarios, como trabajar en laboratorios o estudiar un Grado Superior de Dietética.

Un Bachillerato "más duro" para llegar con "tranquilidad" a la PAU

Culminar la etapa escolar con estas notas es una satisfacción para los miles de jóvenes que se han presentado a la PAU. "Bachillerato es mucho más duro que la Selectividad, porque nos sometemos a una presión constante y muchos exámenes", subrayaba Elisabeth. En cambio, lo más importante ahora es reponer fuerzas para encarar la vida universitaria con las pilas cargadas: "Por fin podemos descansar", comentaba esta chica.

Mismo mensaje que transmitía César Torres. "Llevas dos años trabajando mucho. La última semana es menos dura porque lo has hecho ya todo", recordaba. Al fin y al cabo, las jornadas previas a la PAU son de repaso después de un largo curso. "Por eso fui más tranquilo a la Selectividad", ha destacado.

Más de 400 estudiantes superan el 13 en la calificación final

La nota media de la PAU en la Universidad de Sevilla se sitúa este 2026 en un 7,61 frente al 7,63 del año pasado. Concretamente, un total de 433 estudiantes han logrado más de un 13 como calificación final después de los duros exámenes. En comparación con las notas de ediciones anteriores de la Selectividad en la US, las medias fueron de un 7,74 en 2024 y 2023, mientras en 2022 bajaron algo más hasta el 7,48. En los últimos 10 años, la media más alta se registró en 2021 con 7,86 y la más baja en 2016 con 7,21.

Después del ajetreo de los exámenes gastando tinta de bolígrafo y horas de flexo en casa, llega el momento de realizar la preinscripción. Todos los estudiantes que hayan superado la PAU deberán solicitar sus estudios universitarios antes del 22 de junio. Luego será el turno de las matriculaciones. Septiembre ya queda en el horizonte como la fecha en la que estos jóvenes comenzarán una nueva etapa, la que les conducirá definitivamente a la vida adulta.