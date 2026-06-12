El exCEO de una productora investigado por agresión sexual llegó al Consejo de la UPO tras presentarse la denuncia y dimitió al hacerse pública

Gustavo Fuentes, ex CEO de la productora ADM y ex presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía acusado de acoso y agresión sexual por parte de una trabajadora, fue nombrado consejero del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide en febrero de este mismo año, pocas fechas después de que se presentara contra él una denuncia por los motivos relatados anteriormente. Fuentes dimitió el pasado martes de su cargo después de que la acusación se hiciera pública, según ha podido saber El Correo de Andalucía.

La asunción de este cargo fue anunciada el pasado 19 de febrero por parte del Consejo de la UPO. La noticia de su ingreso recogía a Fuentes como "una figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital". Días antes, el 29 de enero, se había presentado una denuncia contra él por acoso y agresión sexual y acoso laboral.

Fue el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía quien nombró a Fuentes como consejero junto a otras dos personas. Aún quedaba un mes para que se dictara el auto en el que se le llamó a declarar. El 26 de marzo se anunció que la fecha de la declaración, a priori, sería el 11 de mayo. El 7 de abril se personó en la causa.

El Consejo Social de la UPO desconocía tal extremo. Cuestionados por este periódico, han asegurado que su objetivo no es otro que proteger "la imagen y el prestigio de la Universidad Pablo de Olavide".

"Una nueva etapa marcada por el fortalecimiento de su perfil estratégico"

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide es, según refleja su web, "un órgano de gobierno y representación universitaria que garantiza la participación de la sociedad en la gestión y supervisión de la universidad Pablo de Olavide". "A través de sus miembros, representa los diversos intereses sociales y de la Comunidad Universitaria fomentando las relaciones entre esta y su entorno cultural, profesional, económico, social y territorial", explica.

Con los nombramientos de seis consejeros el pasado febrero, entre ellos Fuentes, el Consejo celebraba el inicio de "una nueva etapa marcada por el fortalecimiento de su perfil estratégico tras la incorporación de reconocidos referentes del ámbito empresarial, tecnológico y audiovisual, designados tanto por la Junta de Andalucía como por el propio Consejo de Gobierno de la Universidad".