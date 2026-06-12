Pablo Alborán ya moviliza a sus fans en Sevilla: colas desde horas antes de su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest

La cuenta atrás para el concierto de Pablo Alborán en Sevilla ya se vive a pie de calle. Desde varias horas antes de que se abran las puertas de la Plaza de España, los fans del artista malagueño ya han comenzado a concentrarse en los alrededores del Parque de María Luisa para asegurarse los mejores sitios en una de las actuaciones más esperadas de esta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La imagen de las primeras fans haciendo cola evidencia la enorme expectación que ha generado el regreso de Alborán a los escenarios. El cantante actuará este viernes 12 de junio dentro de su nueva gira internacional, Global Tour KM0, con la que vuelve a recorrer España, Europa y América tras una etapa centrada en nuevos proyectos musicales.

Largas colas en los alrededores de la Plaza de España por el concierto de Pablo Alborán / Víctor Navarro

Equipadas con sillas de playa y sombrillas para soportar las altas temperaturas de Sevilla este viernes, las seguidoras del cantante aguardan desde horas antes para ver el regreso de su artista favorito, que este año es el quinto cantante en pasar por el escenario de la Plaza de España, tan sólo unas horas después de que lo hiciera Lola Índigo, y en un fin de semana que cerrarán Los Delinüentes el próximo domingo.

Pablo Alborán vuelve a Sevilla con su nueva etapa musical

El artista malagueño aterriza en la capital andaluza con un espectáculo que combina los grandes éxitos que han marcado su trayectoria con las canciones de su nuevo trabajo, KM0. Según ha adelantado la organización, el concierto estará marcado por una propuesta renovada en la que convivirán la emoción de sus clásicos con un sonido más actual y maduro.

Desde su irrupción en la escena musical en 2010, Pablo Alborán se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del panorama español. Temas como Solamente tú, Perdóname, Saturno o Prometo le han permitido construir una carrera que suma millones de discos vendidos, giras internacionales y más de una veintena de nominaciones a los Grammy Latinos.

Pablo Alborán llega a Sevilla con su gira KM0 / Green Cow

Sevilla, pendiente de una noche de emociones

Todo apunta a que la Plaza de España volverá a presentar una gran entrada para recibir a uno de los artistas más queridos por el público andaluz. Mientras las primeras seguidoras ya esperan junto al Parque de María Luisa, la ciudad se prepara para una noche en la que sonarán algunos de los temas más emblemáticos de la música española de las últimas décadas.

Con la emoción previa ya instalada en los alrededores del recinto, Sevilla aguarda el regreso de Pablo Alborán a uno de los escenarios más espectaculares del país, en una cita llamada a convertirse en uno de los momentos destacados del verano musical de 2026.