MÚSICA
El famoso merendero de Sevilla que acogerá este sábado un festival con Djs y conciertos de música en directo: horario, ubicación y artistas confirmados
La propuesta municipal busca ofrecer diversión y buen ambiente en un entorno seguro para la juventud de la zona
Una noche llena de música, baile y buen ambiente. Esto es lo que promete el Ayuntamiento de Salteras en la tercera edición de su festival Chorrito Fest, que se celebrará este sábado en el popular Merendero de El Chorrito con actuaciones de Djs y conciertos musicales.
"Es una propuesta pensada especialmente para nuestros jóvenes, para disfrutar con amigos, al lado de casa, en un entorno seguro y con la mejor energía", ha señalado el Ayuntamiento de Salteras.
Una fiesta al aire libre en el Merendero de El Chorrito
Así, la localidad acogerá esta iniciativa que combina actuaciones en directo, sesiones de Dj, "sorpresas y mucha fiesta al aire libre".
Para ello, el evento se llevará a cabo en el Merendero de El Chorrito, en un ambiente natural y paisajístico privilegiado, en el que los usuarios disfrutarán de una de las citas más esperadas del inicio del verano en el Aljarafe sevillano.
Horario, conciertos y DJs del festival en Salteras
Este festival al aire libre comenzará a partir de las 20.30 horas este sábado, cuando arrancará un amplio programa musical variado y "lleno de ritmo".
Durante la cita, los asistentes podrán disfrutar de sesiones de Dj como Dj Enigma, Dj Blanco y Marcos Dj, así como los grupos Maleando, Combo Perfecto y Robman. Además, la cita contará con la colaboración especial del tiktoker MarcLoper.
Así nace una iniciativa que busca ofrecer a los jóvenes de la localidad y de los alrededores una opción de ocio y diversión en un ambiente único y seguro para disfrutar de la cultura y la mejor música.
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