El Festival de Cine traslada en su cartel a Godard a las setas de la Encarnación y anuncia su vuelta al Teatro Lope de Vega

Sevilla volverá a encender los focos del séptimo arte un año más este mes de septiembre. Este viernes ha sido presentada en la Real Fábrica de Artillería la trigesimosegunda edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre y que vuelve a apostar por un cartel firmado por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda, uno de los grandes referentes de la creación visual española.

El cartel de esta edición toma como inspiración a los personajes interpretados por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg en Al final de la escapada, la obra maestra de Jean-Luc Godard que revolucionó el lenguaje cinematográfico europeo. El artista traslada a ambos protagonistas a Sevilla y los sitúa en las Setas de la Encarnación, uno de los iconos más reconocibles de la ciudad contemporánea y que este año celebra, además, su decimoquinto aniversario.

Cartel presentado para el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2026 / EMMA ROCHA

El director del Festival de Cine de Sevilla, Manuel Cristóbal, ha declarado que la nueva imagen “representa perfectamente la personalidad que queremos para el Festival: una combinación de cine europeo, identidad sevillana y vocación contemporánea”. El director ha considerado que el de Sevilla "es el primer festival en cuanto a espectadores de cine de Andalucía". La capital andaluza dispone de los Cines Mk2 en la zona de Nervión, que acogen a una gran mayoría e los espectadores del festival; el Cine Cervantes, que "ya no existe pero que en Sevilla luce", los Cines Avenida 5, los Cines Odeon en Plaza de Armas o el Lope de Vega, que será la "gran sala del festival" como ha anunciado. "Volvemos a un espacio íntimamente ligado a este certamen y a la memoria colectiva de esta ciudad, volvemos a recuperar el Lope de Vega. Allí celebraremos el concierto de clausura del festival y varios encuentros". Otra novedad anunciada en la presentación ha sido la nueva incorporación del Espacio Turina a un festival de cine que "toma cada vez más territorio de la ciudad".

Tomaba el testigo de la presentación el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quien ha subrayado el excelente momento que atraviesa el certamen y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con su crecimiento y proyección internacional: “Hoy no presentamos únicamente una imagen. Presentamos una declaración de intenciones y una nueva etapa en la consolidación de un proyecto que se ha convertido en uno de los grandes referentes cinematográficos de Europa y que sitúa a Sevilla, año tras año, en el mapa internacional de la cultura”. Durante su intervención, Sanz ha destacado que el Festival vive “la mejor etapa de su historia”, recordando que la edición del pasado año reunió a más de 67.800 espectadores, convirtiéndose en el cuarto festival cinematográfico de España por asistencia y en el primero de Andalucía. Asimismo, ha puesto en valor la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para aumentar la presencia internacional del certamen, reforzar su relación con la industria audiovisual y acercarlo aún más a los sevillanos. “Queremos un Festival de Sevilla y no solamente aquí. Un Festival más internacional, más visible durante todo el año, más conectado con la industria cinematográfica mundial y, al mismo tiempo, más integrado en la vida de la ciudad”, ha afirmado.

Autoridades y personalidades del sector de cine en la presentación de este viernes / EMMA ROCHA

La presentación ha servido además para anunciar una de las principales novedades de la próxima edición: una exposición dedicada a la denominada ‘Colección Ágreda’, integrada por los seis carteles creados por el artista para las ediciones de 2025 y 2026, así como por su proceso creativo. La muestra se organizará en colaboración con el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y permitirá acercar al público un patrimonio artístico que ya forma parte de la identidad visual del Festival. “José Luis Ágreda ha sabido construir una identidad visual única para el Festival. Con esta nueva entrega seguimos creando una colección singular que ya podemos denominar como patrimonio artístico propio que seguirá creciendo junto al Festival”, ha concluido el primer edil.

A través de un vídeo, por encontrarse en Croacia presentando una película en la que ha trabajado como director de arte, Ágreda ha destacado en la presentación su voluntad de mantener los elementos visuales que han definido la colección desde sus inicios, entre ellos el mosaico multicolor de la obra de Pedro Cabañas que actúa como nexo entre los distintos carteles y refuerza su continuidad gráfica. Para la primera imagen de la 23ª edición, el artista ha tomado como referencia una obra de la nouvelle vague que definió como “una película rompedora, germen de un tipo de cine que aún ahora sigue inspirando a cineastas y artistas”. “Como ejemplo reciente, basta recordar 'Nouvelle Vague', la recreación del rodaje realizada por Richard Linklater que pudimos disfrutar el pasado año en el Festival de Cine de Sevilla”, destacó el artista. “Este juego gráfico es también una forma de expresar lo que lleva haciendo el Festival desde hace 23 años: traer a Sevilla algunas de las mejores historias, imágenes y miradas del cine europeo para convertirlas durante unos días en algo nuestro. No se trata solo de anunciar una nueva edición, sino de celebrar la conversación permanente entre Sevilla y Europa que el Festival lleva construyendo desde sus inicios”, concluía.

Recuerdo a José Luis Cienfuegos

El acto ha comenzado con la intervención primera de Manuel Cristóbal, director del certamen cinematográfico, cuyo cargo asume desde el año 2023. Inició la presentación saludando y dando las gracias a todas las autoridades y representantes del sector cinematográfico y audiovisual presentes, entre las que destacaba la figura de la presidenta de la Academia de Cine Andaluz, personalizándola como "alma" de los Premios Carmen. Recordó y homenajeó también al fallecido José Luis Cienfuegos, quien fuera, anteriormente, gestor cultural español y director de los festivales de cine de Valladolid, Gijón y el propio en Sevilla: "El sector le echa de menos y siempre será recordado".

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El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla Manuel Cristóbal en el acto de presentación / EMMA ROCHA

"Siempre digo que el año 2023 la vida me dio un regalo en forma de marrón absolutamente maravilloso, pero para que podamos estar aquí debo agradecer muy especialmente el apoyo del alcalde" "En 2023 estábamos en la UVI, nadie daba un duro por nosotros", bromeaba. "Por eso es ilusionante ver dónde estamos ahora". El director ha afirmado cómo se han recuperado las nominaciones de los Premios Europeos en el Patio de las Doncellas del Alcázar, así como figuras europeas para los festivales "que nadie pidió en 2023". Se han firmado también por primera vez un convenio con Radio Televisión Española y se continúa con los ya acordados junto a Canal Sur. De la misma manera, se ha anunciado la incorporación de nuevos socios al evento, como el espacio cultural de El Corte Inglés o el nuevo programa de directores de cine Teachers Frames. "Hemos reactivado el ciclo de cine de verano tanto en Sevilla como en Córdoba, y este pasado miércoles más de 300 personas abarrotaron el patio de butacas con un récord histórico de asistencia" concluía con orgullo.