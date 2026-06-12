La gasolinera de Luis Montoto se transformará un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel

Un edificio de seis plantas con uso terciario. Este será el destino de la parcela que actualmente ocupa la gasolinera ubicada en la calle Luis Montoto número 138. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes inicialmente el estudio de ordenación del terreno. Pasará a tener un uso destinado a servicios terciarios aunque, de momento, no está definida su ocupación definitiva. Podrá ser desde un hotel hasta un bloque de oficinas de acuerdo con las posibilidades de la normativa urbanística.

De ser una gasolinera pasará a convertirse en un edificio de seis plantas. En concreto, incrementará su edificabilidad de 296,2 a 3.702,5 metros cuadrados. Por tanto, este enclave próximo a la Avenida de la Cruz del Campo y el Estado Sánchez Pizjuán cambiará su uso de estación de servicio a parcela de servicios terciarios. Entre los motivos, el Gobierno local alude a la creciente presencia de movilidad peatonal y una configuración que demanda más integración urbana de la parcela en la zona.

Tal y como ha indicado el portavoz municipal, Juan Bueno, tras la Junta de Gobierno local de este viernes, se trata de una medida orientada a "aprovechar mejor el suelo ya consolidado en la ciudad". Con ello, buscan reforzar la actividad económica del lugar, generando más empleos, así como optimizar el aprovechamiento de un suelo urbanizado sin recurrir a nuevos desarrollos.

¿Qué actividades podría acoger el nuevo edificio?

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el estudio de ordenación puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla no especifica la actividad concreta, sino el nuevo uso que tendrá la parcela, en este caso, para servicios terciarios. Por ello, aún se desconoce el destino final de los terrenos ubicados en la calle Luis Montoto del barrio de Nervión. Sin embargo, se abre un amplio abanico de posibilidades.

El suelo terciario es un tipo de calificación urbanística que permite el desarrollo de actividades relacionadas con el sector servicios, como oficinas, comercios, hoteles y centros sanitarios o educativos privados, entre otros. Como detalle importante, cabe destacar que no está destinado a vivienda ni a uso industrial. Es habitual que este tipo de calificación urbanística se conceda a zonas estratégicas de las ciudades como parques empresariales, áreas comerciales o avenidas principales.

Más concretamente, el nuevo uso podría ser para la puesta en marcha de locales comerciales y tiendas; bares, restaurantes y cafeterías; oficinas, coworkings o despachos profesionales; hoteles y alojamientos turísticos; y servicios privados como clínicas dentales, gimnasios o centros educativos.