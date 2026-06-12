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Incendio en la calle Goles de Sevilla: arde un coche en la cuarta planta de un garaje y moviliza varias dotaciones de bomberos

El fuego se originó este viernes por la tarde en un vehículo estacionado en un garaje del centro histórico de Sevilla, sin causar heridos, aunque el humo obligó a desplegar un amplio dispositivo de Bomberos

VÍDEO | Incendio en un garaje en la calle Goles de Sevilla capital

VÍDEO | Incendio en un garaje en la calle Goles de Sevilla capital

El Correo

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un incendio registrado este viernes en un garaje de la calle Goles, en pleno centro histórico de Sevilla capital, ha movilizado a numerosos efectivos de Bomberos y de la Policía Local, sin que por el momento se hayan registrado daños personales, aunque sí daños materiales.

Los primeros avisos se produjeron alrededor de las 18.40 horas, cuando varios alertantes llamaron al servicio de Emergencias 112 para informar de un incendio en un garaje situado a la altura del número 36 de la calle Goles.

Vehículos de bomberos en la zona

Vehículos de bomberos en la zona / El Correo

Según los datos facilitados, el fuego se originó en un vehículo que se encontraba en la cuarta planta del garaje. El coche comenzó a arder por causas que por el momento se desconocen, sin heridos ni daños en otros vehículos.

El humo complica la intervención de Bomberos

La presencia de humo acumulado en el interior del garaje ha complicado las labores de los efectivos desplazados hasta la zona. Por este motivo, se ha requerido la intervención de numerosas dotaciones de Bomberos, que han tenido que emplear varios tubos y medios de extracción para evacuar el humo concentrado en las plantas inferiores del recinto.

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Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local de Sevilla, que han colaborado en el dispositivo de seguridad mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio del vehículo y en la ventilación del garaje.

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