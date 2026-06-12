Unas obras llenas de obstáculos: las históricas lluvias de invierno y los restos arqueológicos encontrados demoran la llegada del tranvibús al Duque

La obra de construcción del carril bus segregado entre Santa Justa y la Plaza del Duque no concluirá el 18 de julio, como estaba previsto inicialmente, sino el 30 de septiembre, como ha reclamado la constructora. La empresa Eiffage Infraestructuras S.A tuvo que solicitar la ampliación del plazo de ejecución, según consta en el expediente aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en su Junta de Gobierno Local, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. Las causas: los hallazgos arqueológicos en las calles Martín Villa, calle Laraña y Plaza de la Encarnación, y las históricas lluvias caídas entre diciembre y febrero. Pese a esta ampliación de dos meses, los plazos van justos y deberán cumplirse sin más interferencias.

Como informó este periódico, el plan de la delegación de Movilidad es que sea a finales de septiembre cuando puedan finalizar los trabajos y comiencen las pruebas. Desde el Ayuntamiento se concluye que "durante la ejecución de las obras han concurrido circunstancias sobrevenidas no imputables al contratista y, que dichas circunstancias han afectado directamente al desarrollo normal de los trabajos incluidos en el camino crítico del programa de obra".

Sobre todo, las afecciones se han producido en los trabajos de pavimentación urbana, la ejecución de canalizaciones y prisma de comunicaciones y las actuaciones en el ámbito de la Plaza de la Encarnación. Estas actividades eran importantes en el programa de obra y las diferentes incidencias han generado un retraso acumulado "que no puede ser absorbido mediante la reorganización de los trabajos restantes". Este cambio no afecta al contrato formalizado en septiembre de 2025 por 7.373.522,20 euros, que además cuenta con un informe favorable de la empresa Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A.U. justificando esta ampliación.

Los hallazgos arqueológicos del centro de Sevilla que han retrasado las obras del tranvibús

El expediente relata que durante la ejecución de las obras se han producido hallazgos arqueológicos en distintos puntos del ámbito de actuación. Especialmente, se refiere a los restos encontrados en las calles Martín Villa, Laraña y la Plaza de la Encarnación. En estas tres ubicaciones se han producido afecciones que han obligado a paralizar temporalmente determinados trabajos para realizar las excavaciones arqueológicas de manera manual, desde la documentación de los restos encontrados hasta la supervisión de los servicios competentes en materia de patrimonio.

Como las obras se están produciendo en el centro histórico de Sevilla, se razona que las intervenciones arqueológicas resultan preceptivas y su duración depende de la valoración de los restos hallados por la administración competente. Así, estas actuaciones han supuesto interrupciones temporales de la actividad constructiva, con la consiguiente reducción del rendimiento de los trabajos en dichas zonas. Por tanto, se han producido retrasos inevitables que han exigido tener que pedir más tiempo.

Las históricas lluvias de invierno pararon las obras del tranvibús: una media de hasta 80-95 mm

Los trabajos de construcción del tranvibús también se vieron afectados por las históricas precipitaciones registradas entre los meses de diciembre y febrero. Los datos oficiales reflejados sitúan unos 133,2 mm recogidos, con una media de 80-95 mm, durante el mes de diciembre de 2025. En enero de 2026 se contabilizaron 110,8 mm, con una precipitación media de 60-70 mm. Y en febrero, unos 120,0 mm, con una precipitación media de 50-60 mm.

"Este hecho ha afectado al desarrollo de determinadas unidades de obra, especialmente la reposición de pozos y colector de saneamiento, la ejecución de pavimentos adoquinados y MBC (el asfalto) y la ejecución de solerías. La naturaleza de estos trabajos exige condiciones adecuadas de humedad y estabilidad del soporte, por lo que las precipitaciones han obligado a suspender temporalmente determinadas actividades", desarrolla el Ayuntamiento de Sevilla.

De hecho, se registraron diversas jornadas con precipitaciones superiores a 2,5 l/m2, "consideradas como incompatibles con la correcta ejecución de los trabajos de pavimentación, afectando, por tanto, al rendimiento previsto en el programa de obra". Estas obras ya afectaron también a otros proyectos del centro de Sevilla o incluso al montaje de la Feria.

Interferencias con servicios existentes que también han afectado

Además de estos dos condicionantes principales, también se señala un tercer factor: interferencias con los servicios urbanos. Durante la ejecución de la zanja de las canalizaciones se detectaron interferencias con los servicios urbanos existentes cuya localización no estaba completamente definida en la documentación del proyecto, "coincidiendo a veces dos o más servicios en un reducido espacio y a diferentes profundidades, dificultando considerablemente el paso".

"Estas circunstancias han obligado a realizar excavaciones manuales de localización, modificar puntualmente el trazado de las canalizaciones y coordinar los trabajos con las compañías suministradoras. Estas actuaciones han supuesto reducciones significativas en el rendimiento de los trabajos de excavación y canalización, así como interrupciones temporales en la ejecución de determinadas unidades de obra", se expone en este sentido.

Es así como se ha llegado a esta situación en la que las obras del tranvibús, que además tuvieron que convivir también con la Semana Santa, se espera que finalicen en septiembre y los autobuses puedan hacer el trayecto completo desde Sevilla Este y Torreblanca hasta la Plaza del Duque. Una carrera a contrarreloj llena de obstáculos.