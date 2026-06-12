FIESTAS
El pueblo de Sevilla que se llenará este fin de semana de fiestas infantiles, Djs y fuegos artificiales para celebrar su tradicional feria: horarios y programación
Esta localidad de 10.000 habitantes ofrecerá una experiencia completa con música, concursos y actividades para toda la familia
La provincia de Sevilla continúa disfrutando de su amplio calendario de ferias con unas nuevas fiestas que se desarrollarán hasta este domingo y que ofrecerán a vecinos y visitantes fiestas infantiles, actuaciones musicales, Dj, concursos y atracciones. Se trata de la Feria de Cantillana, un evento que espera llenar la localidad de cultura, ocio, gastronomía, tradición y convivencia desde este jueves y hasta el domingo.
Esta localidad situada a apenas 36 kilómetros de Sevilla capital que cuenta con poco más de 10.000 habitantes se encuentra de lleno en esta fiesta que dispone de una programación repleta de propuestas para toda la familia, con opciones tanto para menores como adultos.
Espectáculos infantiles, galas musicales y fuegos artificiales
De ese modo, durante estas cuatro jornadas de feria, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos infantiles, galas musicales, orquestas y fuegos artificiales.
Una amplia programación que arranca este jueves a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado, tras lo que se llevará a cabo la entrega de premios a las 20.30 horas, la actuación de Grupo 4 Notas a las 23.30 horas, el concierto del Grupo Itálica a las 00.30 horas y la sesión del Dj Dani a las 1.30 horas.
Día del Niño y horarios sin ruido en la feria de Cantillana
Además, este jueves se celebrará el Día del Niño con atracciones a un precio especial de 2,50 euros durante todo el día.
Asimismo, para permitir que cualquier ciudadano pueda disfrutar de la feria y sus atracciones, se han establecido distintos tramos horarios con un ambiente más tranquilo y sin sonidos fuertes. Estos horarios serán este jueves de 20.00 a 22.00 horas, y viernes y sábado de 21.00 a 23.00 horas.
K-pop, chirigota, fiesta infantil y música de Dj Dani
Este viernes, el programa cultural comenzará a las 20.30 horas con la actuación K-pop, a lo que seguirá a las 00.00 horas la Chirigota del Bizcocho. Finalmente, a las 1.30 horas, será de nuevo el momento de Dj Dani.
La programación del sábado arrancará a las 20.00 horas con la fiesta infantil San Fermín, tras lo que seguirá a las 00.00 horas la orquesta Los Elegidos y, a las 1.30 horas, la sesión de Dj Dani.
Gala Radiolé, tributo a ABBA y fuegos artificiales
La última jornada de feria, la del domingo, se producirá la entrega de premios a las 15.30 horas, a lo que seguirá a las 16.00 horas la Gala Radiolé.
A las 20.00 horas, se llevará a cabo un espectáculo infantil, tras lo que se celebrará a las 22.00 horas un tributo a ABBA. Finalmente, a las 23.00 horas, se producirá la clausura oficial de la feria con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.
Concursos, casetas y ambiente festivo en Cantillana
Además, durante estos días de feria, se celebrarán distintos concursos que permitirán a los participantes acceder a diversos premios, como el de trajes de flamenca, el de amazonas y caballistas, y el concurso de adorno de casetas.
Así, Cantillana disfrutará de cuatro días de feria repletos de música, baile y actividades para todos los públicos, así como el mejor ambiente festivo y de convivencia entre vecinos y visitantes.
- El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo
- El abuelo paterno de la bebé fallecida en Bormujos: 'Nadie le dio importancia a los episodios anteriores ocurridos en casa de la abuela materna
- Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez
- El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
- De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
- Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
- Desarticulada en la Sierra Norte de Sevilla una organización dedicada al tráfico de drogas, con 27 detenidos
- La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP