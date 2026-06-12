Rancio nos desvela la palabra más sevillana para preparar una tostada con aceite

"Hay palabras que explican una escena concreta con una precisión casi imposible". Rancio arranca precisamente con esa idea, recordando términos curiosos capaces de resumir situaciones muy específicas. Pero, frente a esas palabras difíciles de pronunciar, el protagonista pone sobre la mesa una expresión mucho más cercana, cotidiana y profundamente sevillana

La explicación llega con una tostada delante. Según nos explica, cuando se hacen rayas sobre el pan tostado antes de echar el aceite, no se trata solo de cortar por cortar. Esos cortes sirven para que el aceite penetre mejor, atraviese la superficie crujiente y llegue hasta la miga. En Sevilla, esa acción tiene nombre propio: hacer 'alegrías'.

El vídeo reivindica así una de esas pequeñas expresiones populares que forman parte del habla diaria, pero que corren el riesgo de perderse con el paso del tiempo. “Estas cosas muchas veces se pierden”, señala Rancio, que anima a compartir el término para que más gente lo conozca y no caiga en el olvido.

La escena termina con una demostración práctica: se pueden hacer rayas, cuadritos o la forma que cada uno quiera, pero el objetivo es el mismo: abrir el pan para que el aceite se reparta mejor. Una costumbre sencilla, muy reconocible en los desayunos sevillanos, que convierte una tostada con aceite en algo más que una rutina.

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Con humor y tono costumbrista, el vídeo recupera una palabra cargada de identidad local y la vincula a uno de los gestos más habituales de los bares y casas de Sevilla: preparar bien una tostada.