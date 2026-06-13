Los Delinqüentes llevan este domingo su ‘sentimiento garrapatero’ a la Plaza de España de Sevilla

Los Delinqüentes vuelven a Sevilla con una cita muy especial. La banda jerezana recala este domingo en la Plaza de España dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest para celebrar el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, el disco con el que irrumpieron en la música española y marcaron a toda una generación.

El concierto forma parte de una gira histórica con la que el grupo ha regresado a los escenarios tras casi 15 años de ausencia. En esta nueva etapa, Los Delinqüentes interpretan íntegramente su álbum debut junto a algunos de los himnos que los convirtieron en una de las formaciones más singulares de finales de los 90 y principios de los 2000, como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle.

La Plaza de España acogerá así una noche de fuerte carga sentimental para los seguidores de la banda, que podrán reencontrarse con ese universo propio en el que se mezclan flamenco festivo, rock, blues, reggae, funk y una manera irreverente y poética de mirar la vida. Una fórmula que Los Delinqüentes bautizaron como “sentimiento garrapatero” y que, un cuarto de siglo después, continúa muy presente en la memoria colectiva.

Homenaje a Er Migue

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegará con el recuerdo a Er Migue, miembro fundador de la banda y figura clave en el nacimiento del grupo, fallecido trágicamente en 2004. Su imagen y su voz estarán presentes sobre el escenario a través de una pantalla gigante, cantando en sincronía con el resto de la formación.

Será una forma de rendir homenaje a quien fue motor creativo y espiritual de Los Delinqüentes junto a El Canijo de Jerez y Diego “Ratón”. Su presencia simbólica convierte esta gira de aniversario en algo más que un regreso: una celebración de la historia de la banda y de quienes la hicieron posible.

Cervatana y Tomasito abrirán la noche

La previa del concierto tendrá también acento jerezano y flamenco. Cervatana será la primera en subir al escenario, a las 20.00 horas. Después llegará Tomasito, una de las figuras más personales y reconocibles del flamenco contemporáneo, que actuará a partir de las 20.40 horas.

Los Delinqüentes tomarán el relevo a las 21.30 horas en el escenario principal de Icónica Santalucía Sevilla Fest, en una noche pensada para varias generaciones de seguidores que han crecido con sus canciones y que ahora podrán volver a escucharlas en directo en uno de los espacios más emblemáticos de la capital andaluza.