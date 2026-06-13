Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre dos coches en Lora del Río

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas graves en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en el término municipal de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido minutos después de las 11.00 horas en el kilómetro 17 de la A-457, donde se ha registrado una colisión entre dos turismos. Varios alertantes llamaron al Teléfono 1-1-2 para informar del accidente y advertir de que había personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Tras recibir los avisos, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, que tuvieron que intervenir para excarcelar a tres personas de los vehículos siniestrados.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el accidente se ha saldado con una persona fallecida, de la que no han trascendido más datos, y dos heridos graves. Los servicios sanitarios han trasladado a los heridos, un hombre de 53 años y una mujer de 52, al hospital Virgen Macarena de Sevilla.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión.