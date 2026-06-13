SUCESO
Un incendio de pastos en el Parque Central de Mairena del Aljarafe obliga al desalojo de la urbanización de Java
De acuerdo con Emergencias Sevilla, hasta la zona se han desplazado efectivos del Infoca, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Emergencias 061 y por el momento siguen trabajando en el lugar
La sucesión de jornadas de intenso calor comienza a dejarse notar en la provincia de Sevilla, donde la campaña de incendios ha arrancado con distintos siniestros en los últimos días. A los fuegos registrados en Guillena o en la avenida de Kansas City de la capital este viernes, se ha sumado este sábado un nuevo incendio en Mairena del Aljarafe.
Los primeros avisos se han producido a las 14.20 del mediodía, en una zona situada entre el Parque Central y el entorno del parque periurbano de Porzuna. Según las primeras informaciones de Emergencias Sevilla, el incendio presentaría varios focos. Uno de ellos se localiza en el área de campo próxima a la carretera A-8067 de Palomares a Mairena del Aljarafe, que bordea la parte trasera del Parque Central, donde el fuego afecta a matorrales, pastos y varias parcelas. Otro foco se habría situado cerca del sector más oriental a la altura de la urbanización Java, una de las zonas de expansión urbanística del municipio.
Hasta la zona se han desplazado dispositivos del Infoca, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Emergencias 061. La Policía Local ha desplazado efectivos hasta el lugar y ha procedido a cortar el tráfico en la zona.
La virulencia del incendio ha generado alarma entre los vecinos de la zona, especialmente por la proximidad de las llamas a áreas habitadas y parcelas. Por ello, se ha procedido a desalojar a todos los vecinos de la urbanización Java. En las labores de extinción ha participado un helicóptero, que ha realizado descargas de agua sobre el fuego. Poco antes de las 17.00 horas llegaron también los bomberos para combatir las llamas desde tierra.
Por el momento, el equipo sanitario desplazado no había comunicado ninguna asistencia. Los efectivos siguen trabajando en la zona y hasta el momento no han podido controlar el fuego.
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