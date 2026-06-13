El Infoca da por controlado el incendio originado en Palomares que ha afectado a Mairena del Aljarafe

El Infoca ha dado por controlado el incendio declarado este jueves en una zona de cultivo del término municipal de Palomares del Río y que ha afectado a Mairena del Aljarafe, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe activó todos los recursos municipales disponibles para colaborar en las labores de extinción y protección de las zonas próximas al fuego. En total, participaron 30 agentes de Policía Local, apoyados por 10 vehículos policiales, así como 40 operarios de servicios municipales y seis camiones. El operativo contó además con la colaboración de un patrullero de la Policía Local de Gelves.

Amplio despliegue en el incendio entre Palomares del Río y Mairena del Aljarafe

La Agencia de Emergencias de Andalucía informó también del despliegue de dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, conocidas como BRICA, y de un helicóptero Súper Puma, medios que comenzaron a retirarse una vez que el incendio quedó controlado.

Los efectivos municipales trabajaron de forma coordinada con los bomberos del Consorcio Provincial, los bomberos de la ciudad de Sevilla, los medios del Infoca y el resto de servicios intervinientes. Las labores se centraron en tareas de apoyo y refresco en distintos puntos de los entornos de Java, El Almendral, Malala, Porzuna y la carretera de Palomares.

A pesar de que el incendio se encuentra ya controlado, el dispositivo permanece activo. Los servicios municipales y los efectivos de la Diputación de Sevilla continuarán realizando labores preventivas y de refresco en las zonas más próximas al núcleo urbano con el objetivo de evitar cualquier reactivación y garantizar la seguridad de la población.

Agradecimiento a todos los vecinos de Mairena del Aljarafe

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, siguió la evolución de la emergencia en coordinación permanente con la Agencia de Emergencias de Andalucía y con los responsables del operativo desplegado sobre el terreno.

Tras conocerse el control del incendio, el regidor ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales implicados. “Quiero agradecer el enorme esfuerzo de bomberos, Infoca, Policía Local, operarios municipales y resto de efectivos que han trabajado sin descanso para proteger a nuestra ciudadanía”, ha señalado.

Conde también ha destacado la actitud de los vecinos y vecinas que han vivido con preocupación la evolución del fuego. “Quiero agradecer la prudencia, la colaboración y la comprensión mostradas por la ciudadanía durante toda la intervención”, ha indicado.

El alcalde ha subrayado además la importancia de contar con servicios públicos preparados para responder ante situaciones de emergencia. “La tranquilidad de la que disfrutamos cada día también se construye con la capacidad de responder unidos cuando aparecen dificultades. Hoy hemos vuelto a comprobar el valor de la coordinación, la profesionalidad y el compromiso de quienes trabajan para proteger a nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido.