Las obras del tranvibús hasta el Duque avanzan a contrarreloj ante el riesgo de perder fondos europeos: "Intentaremos no tener que devolver ni un solo euro"

La demora en la finalización de las obras del tranvibús podrían poner en jaque su financiación con fondos europeos. El plazo de ejecución de estas actuaciones recogidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea acaba el 30 de junio tras un año de prórroga. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que están haciendo "todo lo posible" para cumplir con los requisitos y evitar un incumplimiento en el acuerdo que suponga la devolución de la subvención solicitada que supera los 18 millones de euros.

El contrato de construcción del carril bus segregado Santa Justa-Plaza del Duque cuenta con la financiación de fondos europeos. Aunque estaba prevista la culminación de las obras para el 18 de julio, finalmente será el 30 de septiembre. La empresa Eiffage Infraestructuras S.A tuvo que solicitar la ampliación del plazo de ejecución, según consta en el expediente aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Las causas son los hallazgos arqueológicos en las calles Martín Villa, calle Laraña y Plaza de la Encarnación, y las históricas lluvias caídas entre diciembre y febrero. Pese a esta ampliación de dos meses, los plazos van justos y deberán cumplirse sin más interferencias.

El plazo podría incrementarse por razones "debidamente justificadas"

La demora en los tiempos más allá del 30 de junio deja en una situación compleja la continuidad de los fondos europeos. Según recoge la Orden Ministerial correspondiente a la publicación de la convocatoria sobre el Plan de la Unión Europea, el periodo de ejecución material de las actuaciones "estará comprendido entre 1 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2025".

De este modo, establece "la posibilidad extraordinaria de un máximo de un año de prórroga del plazo de ejecución y modificación de la resolución", un extremo al que ya se ha recurrido y cuyo margen, por tanto, concluye este mes de junio. De igual forma, reitera que la falta de ejecución en plazo que no esté debidamente justificada "dará lugar a la pérdida de la subvención y obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas".

Cabe mencionar que los fondos solicitados por el Consistorio ascienden hasta los 18.664.826 euros, aunque se suma una cofinanciación municipal de 10.005.924 euros, por lo que el presupuesto total supera los 28,6 millones. En cambio, no está en riesgo toda la cuantía ya que abarca el proyecto del tranvibús en su conjunto incluyendo más apartados al margen de las obras.

No obstante, la citada Orden Ministerial matiza que el plazo máximo de un año de prórroga "podría incrementarse por razones debidamente justificadas" siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento los hitos y objetivos establecidos el documento oficial aprobado por la Unión Europea que establece, evalúa y sella el Plan de Recuperación de España. Esto significa que el Ayuntamiento de Sevilla aún tendría margen para prorrogar los plazos y evitar el reintegro de los fondos concedidos.

"Estamos haciendo todo lo posible"

Sin embargo, deberán negociar muy bien este extremo teniendo en cuenta que los fondos ya están prorrogados. El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, reconocía este viernes que no sería una tarea fácil: "Estamos haciendo todo lo posible". Aseguraba que intentarán que "no se tenga que devolver ni un solo euro". De hecho, desde el Ayuntamiento de Sevilla reconocían carencias en la planificación elaborada inicialmente: "Se calcularon mal los tiempos al principio".

En cambio, Bueno quiso realizar una llamada a la calma confirmando que "se han forzado de forma importante las obras para cumplir con los requisitos". Los retrasos que no harán concluir la obra hasta finales de septiembre están relacionados por afecciones en los trabajos de pavimentación urbana, la ejecución de canalizaciones y prisma de comunicaciones y las actuaciones en el ámbito de la Plaza de la Encarnación. Estas actividades eran importantes en el programa de obra y los restos arqueológicos encontrados, junto al episodios de lluvias del invierno, han generado un retraso acumulado que no puede ser absorbido mediante la reorganización de los trabajos restantes.

El Ayuntamiento ya devolvió los fondos destinados a la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio

Los esfuerzos pasan por evitar recurrir al reintegro de los fondos europeos como ocurrió recientemente en el caso de la Fábrica de Vidrio. Tras quedar desierto el proyecto de rehabilitación de las naves 1 y 4 de este complejo -ya que ninguna empresa estaba interesada en hacerse cargo de la reforma- la Junta de Gobierno Local confirmó que el parón imposibilitaba el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida. La fecha límite era el 31 de marzo de 2026.

Por tanto, el equipo de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un botón que, de momento, el Gobierno local espera no tener que volver a pulsar en el proyecto del tranvibús.