Este pueblo sevillano abre su parque acuático este domingo con una fiesta con hinchables, juegos infantiles y Dj: tendrá atracciones y chorros de agua durante todo el verano

La localidad hispalense de Espartinas se prepara para abrir sus atracciones y juegos de agua instalados en el parque de El Teso desde este próximo domingo. Y para celebrar este acto que supone el inicio de la temporada veraniega en el municipio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una gran fiesta de inauguración en la que habrá hinchables, actuaciones de Djs y juegos infantiles.

"Este domingo arranca el verano de verdad en Espartinas", ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad, que ha asegurado que darán la bienvenida a la temporada estival con la apertura de los juegos de agua del Parque de El Teso, un "escenario perfecto para un día familiar lleno de agua, risas y diversión".

Chorros, cubos y atracciones refrescantes gratis para los niños

Desde este domingo, los visitantes podrán disfrutar de toda clase de juegos de agua gratuitos, como fuentes, duchas, chorros de agua, cubos y una amplia variedad de atracciones refrescantes perfectas para la diversión de los más pequeños.

Además, el recinto se encuentra rodeado de césped artificial y sombraje, lo que permite a las familias vivir una completa jornada de ocio al aire libre.

Fiesta de inauguración y horario de los juegos de agua de Espartinas

Y para celebrar la apertura de estas instalaciones, el domingo se llevará a cabo una fiesta de inauguración que se extenderá desde las 12.00 a las 20.00 horas y que permitirá a los asistentes disfrutar de castillos inflables, seis miniferias, juegos infantiles y actuaciones de Djs.

A partir del lunes 15 de junio, este recinto acuático estará disponible todos los días de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, excepto los martes, que estará cerrado por labores de mantenimiento.

Normas de uso para disfrutar del recinto acuático de Espartinas

Para poder disfrutar de estos juegos en las mejores condiciones, el Consistorio ha puesto en marcha una serie de normas de obligado cumplimiento, como mantener a los menores bajo supervisión, usar pañales para menores de dos años o usar calzado apropiado.

A esto se suma la prohibición de usar jabón, champú o productos de higiene en las instalaciones y tapar o dañar los chorros.

Además, está prohibido ingerir el agua de los chorros al no ser potable, comer o beber dentro de la zona de juegos y entrar con objetos de cristal o cortantes.

Asimismo, no se podrá usar patines o patinetes en el recinto de agua, además de entrar con animales, que estará terminantemente prohibido.