Al ritmo de Bad Bunny y desde Sevilla: así fue el aplaudido estreno de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en RTVE

Andalucía se hizo notar este jueves en el estreno de 'El perro andaluz', el nuevo programa de TVE creado y presentado por el cómico sevillano natural de Dos Hermanas Manu Sánchez, en el que el comunicador combina humor, entrevistas, música en directo, actualidad y reflexión social.

Y para el primer episodio de este espacio grabado en el teatro Cartuja Center de Sevilla con público, Sánchez ha hecho gala de su talento e ingenio a través de una presentación que imitaba la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl y que ha acabado siendo toda una declaración de intenciones por parte del sevillano.

Una parodia de Bad Bunny con mensaje político y social

Titulado como 'El espectáculo del principio del programa nuevo de TelePedro', Manu Sánchez ha adaptado las letras del cantante puertorriqueño para hacer mención a Pedro Sánchez, Andreu Buenafuente, la sanidad pública y la diversidad de las comunidades autónomas españolas.

De ese modo, simulando el comienzo del espectáculo de Bad Bunny, Sánchez ha comenzado presentándose a su público: "Buenas noches, España, los pueblos y la humanidad. Mi nombre es Manuel Sánchez Vázquez, hijo de administrativa y tornero fresador. Nieto de obrero sabio de Mairena y Las Cabezas".

La sanidad pública, Buenafuente y el prime time de La 1

Tras esto, ha continuado asegurando: "Y si hoy tengo un prime time en La 1 es porque nunca dejé de creer en ellos, ni ellos en mí. Porque la sanidad pública me salvó la vida y porque Buenafuente iba los jueves y se puso malo. No dejes de creer en ti, porque tú vales mucho más que lo que dice tu cuñado el facha".

Haciendo suya la música del reconocido tema del puertorriqueño 'Tití me preguntó', el sevillano ha cantado con soltura: "Pedro me preguntó toda mi trayectoria. ¿Poca o ninguna en la española? Pero el titi controla. Pero ya estoy aquí, ey. Un placer para mí, vamos a tirarnos un selfie, ¡sanchis! Que sonrían los que crean en mí. Ya estoy aquí, ladrar es para ti. Vamos a tirarnos un selfie, ¡sanchis! Y contar alguna cosa de mí".

Andalucía, la diversidad y los acentos en el arranque del programa

Durante toda su actuación, el cómico ha mostrado su respeto y admiración por la diversidad que se encuentra en cada territorio de España: "Amo la periferia, la diversidad, los acentos, la alegría. Contra el centralismo me rebelo cada día. Prioridad universal que nace en Andalucía. Yo soy de Dos Hermanas, un pueblo cañón. El 'no ni ná' es mi religión. Y tengo dentro un bicho muy cabrón".

Sus referencias a Sevilla han continuado durante su actuación, cuando ha señalado: "Muero con Triana, Lorca y Camarón. Fue María Jiménez quien me dio su bendición. Viva Andalucía libre, suena hoy en tu televisión".

La 'Casita' de Bad Bunny y el homenaje a las autonomías

Con su propia 'Casita' de Bad Bunny en el escenario, el sevillano ha querido mostrar con claridad a los televidentes el carácter que impregnará su programa: "Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa de televisión con menos miedo y vergüenza del universo. Desde Andalucía al mundo. Disfruta de nuestras cositas, desde el origen a la eternidad. Y no cambies nunca tu acento".

Al igual que Benito rindió homenaje a través de sus banderas a todos los países del continente americano, Sánchez ha querido hacer lo propio con las comunidades autónomas españolas.

Las 17 comunidades autónomas, protagonistas en 'El perro andaluz'

Por ello, ha señalado: "España, llegó nuestro momento. Ya estamos aquí. Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Ceuta, Madrid, Melilla, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Euskadi, Asturias, Murcia, La Rioja y Andalucía. Mi matria, mi gente, ¡ahora sí! Ya estamos aquí".

Como cierre de su aplaudida presentación, el cómico ha zanjado cantando: "Y que mi gente nunca se mude. Las 17 Comunidades y las dos Ciudades autónomas. Hoy presentes, protagonistas, distintas, diversas y plurales. Hoy, desde Sevilla Andalucía para el mundo. Aquí arranca El perro andaluz".

Manuel Carrasco, Miguel Ángel Revilla y audiencias del estreno

Un espacio televisivo que, en su primer programa, ha contado con la participación del cantante Manuel Carrasco y el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla.

Una primera entrega que ha conseguido posicionarse como el sexto programa más visto del día tras alcanzar un 15,1 % de share y 1.282.000 espectadores, un resultado que, sumado al 28% del México-Sudáfrica, que se emitió antes del programa, ha hecho que La 1 haya liderado las audiencias del día.