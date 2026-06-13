De solar de albero a espacio vecinal: el Tiro de Línea gana una nueva zona peatonal con sombra, aparcamientos y más iluminación

Donde hasta ahora había un terreno de albero, con hundimientos y aparcamientos desordenados, el Tiro de Línea cuenta ya con un nuevo espacio urbano reordenado, pavimentado y adaptado para el uso vecinal. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha culminado la transformación integral de la superficie situada entre las calles Coullaut Valera, Almirante Topete y la avenida Cardenal Bueno Monreal, en el distrito Sur.

La actuación, que ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros, ha permitido renovar por completo una superficie de 2.034 metros cuadrados ubicada en el interior de una manzana de edificios y con accesos hasta ahora muy limitados. El espacio, según ha detallado el Consistorio, se encontraba en ese estado desde la construcción del barrio y presentaba problemas de accesibilidad, con acerados que no cumplían las dimensiones exigidas por la normativa.

Más árboles, aparcamientos y viario

La intervención ha incluido la pavimentación de la zona con solería accesible, la plantación de nuevos árboles de sombra, la creación de nuevas plazas de aparcamiento y la ejecución de un nuevo viario para mejorar la circulación. También se ha reforzado el alumbrado público y se han instalado bancos, marmolillos y papeleras.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que esta obra forma parte del objetivo del Gobierno municipal de seguir "transformando los barrios de la ciudad para hacer más agradable la vida de los vecinos y ofrecerles nuevas zonas de esparcimiento y aparcamiento". El regidor ha destacado además que la finalidad de la actuación es configurar "un espacio accesible, amable y seguro" y mejorar la calidad paisajística de la ciudad.

Una de las principales novedades es la creación de un nuevo viario a partir de la prolongación de la calle Hermanos Arcas. Esta nueva calle contará con una calzada de 4,27 metros, una banda de aparcamiento en batería de 4,50 metros y un espacio peatonal pavimentado de dimensiones variables. Para mejorar la evacuación del agua de lluvia, se han instalado nuevos imbornales y se han adaptado los ya existentes que se veían afectados por la obra.

La calle Hermanos Arcas contará con una calzada de 4,27 metros, una banda de aparcamiento en batería de 4,50 metros y un espacio peatonal pavimentado de dimensiones variables

La reordenación también ha permitido potenciar el carácter ajardinado del espacio. Para ello se han plantado dos nuevas alineaciones de árboles de sombra, protegidas con barreras antiraíces para evitar daños en acerados y calzadas. Además, se han incorporado sistemas de drenaje urbano sostenible que facilitan la filtración del agua.

La actuación se completa con la plantación de siete ejemplares de Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, una especie de árbol ornamental de la familia de las leguminosas, apreciada en entornos urbanos por su porte y su capacidad para generar sombra. También con l incorporación de un Citrus aurantium (naranjo de Sevilla) en la calle Compositor Gerónimo Giménez.

Mejor alumbrado en las calles

Otro de los puntos destacados de la intervención es la mejora del alumbrado público. Hasta ahora, la zona contaba únicamente con cinco puntos de luz, todos ellos farolas murales situadas en edificios de la calle Almirante Topete. El resto del espacio carecía de iluminación. Para corregir esta situación, se han instalado cinco columnas con lámparas LED y dos columnas con proyectores en los nuevos pasos de peatones.

Esta obra ha sido posible gracias al acuerdo aprobado por el Pleno municipal en octubre de 2024 para destinar 7,2 millones de euros procedentes de los anexos de inversiones de 2007 y 2009 a distintas actuaciones en la ciudad. Entre ellas figuran seis propuestas planteadas por el grupo municipal Vox, según ha recordado el Ayuntamiento, entre las que se incluye esta transformación del espacio libre entre Coullaut Valera, Almirante Topete y Cardenal Bueno Monreal.

El proyecto se suma a otras actuaciones recientes en el Tiro de Línea, como el reasfaltado de las calles Lora del Río, Jesús Cautivo, Écija y Sierra de la Grana, con una superficie total de más de 4.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 160.000 euros.

El Gobierno municipal enmarca estos trabajos en el proceso de transformación del barrio, donde también se han impulsado la reurbanización y mejora del saneamiento de la calle Utrera, la recuperación del antiguo colegio de Los Alambres, el repintado del CEIP Cristóbal Colón, la mejora de acerados en Sierra de la Grana, la recuperación de locales anexos a la plaza de abastos y la futura obra de Emasesa en la calle Sanlúcar la Mayor para evitar inundaciones.