La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a un joven por disparar cinco veces a un hombre tras una discusión de tráfico

La Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 18 de junio a un joven que sacó un arma y disparó en cinco ocasiones a un hombre tras una discusión de tráfico. El juicio, que estaba previsto a priori para el pasado 27 de abril, será celebrado en la Sección Tercera del órgano provincial y la Fiscalía pide para el joven 8 años y medio de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Para el otro acusado se solicitan seis años de cárcel.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que uno de los acusados estacionó su vehículo en la puerta de un local de la víctima, entorpeciendo el acceso al mismo. Comienza entonces una discusión entre ambos, que termina con el procesado entrando en otro local contiguo, donde está el segundo acusado.

Estos dos varones salen de nuevo a la calle y continúan la discusión con la víctima hasta que todo vuelve a calmarse. El hombre se va a un bar y se sienta en la terraza.

Los dos acusados pasan por delante de los veladores subidos a un Renault Megane. La víctima se acerca a ellos con intención de reiterarles que quiten el vehículo de su puerta, narra la Fiscalía. Los acusados hacen caso omiso a la petición.

El coche reanuda entonces la marcha. Se detiene apenas "unos metros después, previo acuerdo de los procesados para acabar con la vida de la víctima", apunta el Ministerio Público. El conductor continúa en el vehículo con el motor encendido mientras el copiloto se baja.

Una vez fuera del vehículo, el principal acusado se saca de la cintura una pistola con munición de 9 milímetros browning court. Apunta en "dirección" al acusado, según la Fiscalía, y dispara hasta en cinco ocasiones.

No consiguió darle a la víctima, a pesar de que lo intentó

Primero salen tres balas. Una impacta en un vehículo aparcado que no ha sido identificado. Los otros dos, en los vehículos entre los que se había parapetado la víctima. Uno en la puerta delantera y al otro en la luna.

La Fiscalía apunta en su escrito que "los otros dos disparos se efectúan transcurrido un intervalo de tiempo". Esto hizo que la víctima saliera de "de su escondrijo para cerciorarse que el agresor había abandonado el lugar, momento en que le dispara otras dos veces". Tampoco le alcanzó. Los dos varones huyeron del lugar antes de que llegara la Policía.

Dos tentativas de homicidio

Para el conductor del vehículo, el Ministerio Público pretende una pena de prisión de sies años y una orden de alejamiento de 300 metros durante 8 años.

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La Fiscalía acusa al principal procesado por estos hechos de haber cometido hasta tres delitos. Por un ilícito de tentativa de homicidio solicita para él siete años de prisión y diez años de orden de alejamiento. La tenencia ilícita de armas sería castigada con un año y medio de cárcel. Por último, por los daños, se solicita la imposición de una multa de 2.160 euros.