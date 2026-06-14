El boom de los locales comerciales que se transforman en viviendas en Sevilla: "Puede ser una gran oportunidad frente a la escasez de oferta"

Muchos comercios de cercanía echaron el cierre en Sevilla -como en tantos otros lugares de España- por la entrada masiva de la venta a través de internet hace unos años. Locales de distintos puntos de la ciudad se han mantenido sin uso, aunque ahora, y ante la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario, algunos compradores han optado por transformar estos espacios en viviendas.

"Es, sin duda, una tendencia al alza en Sevilla, y cada vez va a más", destaca Israel Bernal Ruiz, asesor inmobiliario, colegiado y técnico especializado en rehabilitación y transformación de inmuebles. Este experto, de la inmobiliaria Fincax y la empresa Sofist, dedicada a gestionar precisamente los cambios de uso, señala que esta opción "puede aportar parte de la solución del problema que existe, porque hay una escasez real de viviendas en Sevilla que necesita resolverse en los próximos años".

Una tendencia que se extiende en barrios consolidados

Según los datos consultados por este periódico, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha dado licencia para transformar más de un centenar de locales en viviendas entre 2024, 2025 y en el acumulado del presente año. Este comportamiento se da en distintos barrios de la ciudad, según consta en los documentos. Según Bernal, se extiende por toda Sevilla, "aunque estamos observando especial actividad en barrios consolidados, como Triana, Nervión, Bellavista, Los Remedios, Sevilla Este, Macarena o el Cerro, además de en el centro".

En este sentido, recuerda que hace décadas la corriente era justo la contraria: floristerías, carnicerías o incluso clínicas dentales cambiaron su uso de vivienda a local para poder ejercer su labor comercial. "Ahora, sin embargo, locales vacíos pueden convertirse en una gran oportunidad frente a la escasez de vivienda", abunda.

Además, esta senda puede hacer que baje la tensión en el mercado inmobiliario. "Cuanta más oferta, los precios se acentúan más a la baja", añade. En cualquier caso, advierte de que no todos los locales son aptos para ser reconvertidos en viviendas.

Pasos a dar para convertir un local en vivienda

En esta cuestión incide también Juana León, secretaria del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) en Sevilla. "Es fundamental consultar a profesionales para llevar a cabo este cambio de uso", señala. El primer paso es tratar el tema con el administrador de fincas del edificio. "Todos los cambios que se produzcan en un edificio deben de cumplir las normas comunitarias que están ya escritas en el registro de la propiedad, así que el paso cero para saber si tú puedes o no puedes convertir eso en vivienda es leerse los estatutos", destaca.

Además, Urbanismo debe dar luz verde a la operación, subraya, ya que para que un local se reconvierta en vivienda debe de cumplir con una serie de requisitos, como las condiciones de ventilación, de salubridad o la superficie mínima que debe medir.

Una vez pasados estos dos trámites, se pueden iniciar las obras, aunque no de cualquier manera. "Ir por libre a la hora de abordar este cambio no es aconsejable: lo ideal es recurrir a un promotor que conoce todos los detalles de cómo llevar a cabo la intervención, porque, muchas veces, cuando uno se aventura solo, puede dar lugar a una vivienda ilegal por sus condiciones", avisa la representante del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) en Sevilla.

En cuanto a la ubicación de estas nuevas viviendas, León señala que se encuentran normalmente en aquellas zonas "donde el coste de un piso está por los aires pero, a la vez, los locales están bajando, lo que hace que se alineen dos circunstancias que favorecen esta transformación". Esto es, los barrios más codiciados por los compradores pero más inalcanzables en precio.