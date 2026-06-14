Del cierre del Pabellón de la Navegación al nuevo auditorio Rocío Jurado: La Cartuja redefine su futuro cultural 34 años después de la Expo

El legado de la Exposición Universal de 1992 ha consolidado en la Cartuja un parque científico y tecnológico, Sevilla TechPark, que se ha convertido ya en el que más factura de España. Pero este espacio económico convive con áreas de ocio como Isla Mágica y, sobre todo, con un gran eje cultural de la ciudad repleto de equipamientos públicos y privados que se ha venido ampliando a lo largo de los años. Es ya uno de los polos culturales de Andalucía.

Ahora, varios de los proyectos públicos se encuentran en revisión: el auditorio de la Cartuja busca promotor tras años de abandono, el Pabellón del Siglo XV se prepara para acoger la ampliación del Centro de Arte Contemporáneo; la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta se traslada al ala sur del Pabellón del Futuro y el Pabellón de la Navegación inicia un proceso de análisis interno para un cambio de modelo que podría derivar en el traslado a otro espacio de la exposición permanente que acoge desde 2012.

Hay una parte de la red cultural de la Cartuja que sigue estable: el Teatro Central mantiene una programación exigente en artes escénicas; CaixaForum Sevilla ha reforzado el perfil divulgativo y familiar y reúne, año tras año, una apuesta expositiva de primer nivel; el Cartuja Center Cité y el Teatro Nissan Cartuja aportan músculo para grandes producciones con una oferta escénica para todos los gustos. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), instalado en el Monasterio de la Cartuja, sigue siendo uno de los grandes nodos del arte contemporáneo del sur de Europa, además de ser sede habitual de conciertos y festivales. Junto a ello, el nuevo Estadio de la Cartuja ha ampliado su oferta con la capacidad de atraer grandes conciertos tanto en su interior como en las parcelas ubicadas a su alrededor.

A este entramado se han sumado en los últimos años nuevos focos menos visibles pero igual de relevantes de instituciones que han decidido apostar por abrirse un poco. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) abrió su sede como espacio expositivo, incorporando la reflexión sobre la conservación y la memoria como parte activa del distrito cultural. Y el Archivo General de Andalucía, con sede en el Pabellón del Futuro, programa exposiciones de notable calidad que pasan, en muchos casos, desapercibidas para el gran público.

Visita de la consejera y el equipo del CAAC, a la obra del Pabellón del siglo XV el pasado julio. / Consejería de Cultura

Pero a partir de ahí se abren una serie de incertidumbres en torno al futuro. La última ha sido el Pabellón de la Navegación, el espacio diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra para la Exposición de 1992 y que reabrió en 2012 como espacio dedicado a la ciencia y la investigación marítima. El próximo 21 de junio finaliza el actual contrato de explotación del recinto y la Junta ha abierto un periodo de análisis para evaluar si actualizar los contenidos, cambiar la gestión o afrontar una transformación más profunda que implique buscar otra ubicación para los contenidos y dar otro uso a este equipamiento.

Pabellón de la navegación de Sevilla / Marina Casanova

También en la Cartuja, el Pabellón del Siglo XV afronta su proceso de rehabilitación con el objetivo de absorber la ampliación del Centro de Arte Contemporánea. El espacio, situado en el entorno del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, llevaba en desuso desde 1992 y supondrá la primera ampliación en la historia del CAAC, según ha subrayado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo La apertura del pabellón, prevista para este otoño, permitirá ampliar en 4.900 metros cuadrados el espacio visitable del museo y reforzar el papel del CAAC como institución de referencia en el ámbito del arte contemporáneo.

El auditorio de Rocio Jurado, tras años de abandono, afronta también un periodo clave. El Ayuntamiento está ya tramitando el proyecto para el edificio, diseñado por Eleuterio Población y construido hace 33 años para la Exposición Universal de 1992, presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos --promotor del Movistar Arena-- y Grupo Rusvel. Esta iniciativa contempla la recuperación de este espacio, cerrado desde 2023, mediante la instalación de una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

La propuesta presentada por ambos promotores, según informa Europa Press, persigue generar "un espacio multiusos, flexible y adaptativo" en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos, "desde conciertos multitudinarios hasta eventos más pequeños y exclusivos". Con el nuevo aforo se convertiría en uno de los espacios de estas características de mayor capacidad del sur de España.

Por último, la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía tiene en marcha su traslado al ala sur del Pabellón del Futuro, en un plazo aproximado de dos años. Con más de 215 trabajadores, entre personal administrativo, técnico, docente y el alumnado será una de las grandes instituciones que salgan definitivamente del Estadio de la Cartuja. ara esta gran mudanza el gobierno andaluz ha autorizado una ampliación de capital de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa), que permitirá completar la reforma integral y adaptación del que fuera Pabellón del Futuro en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. La ampliación de capital de Epgasa en 4,3 millones de euros posibilitará retomar un proyecto que quedó suspendido en 2020 por la paralización administrativa que supuso el Covid 19. La intervención supondrá una inversión total de 6,7 millones de euros, incluyendo el proyecto, las licencias y la ejecución. Afectará a una superficie de 4.700 metros cuadrados útiles y 6.110 metros cuadrados construidos. Los trabajos se prolongarán durante 24 meses y habilitarán entre 175 y 215 puestos de trabajo.