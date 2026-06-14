La Glorieta de las Cigarreras, en Los Remedios, tendrá cortes de tráfico durante dos meses y medio por obras en la red de agua

La Glorieta de las Cigarreras, en Los Remedios, entrará en obras este lunes 15 de junio. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento en la zona más cercana al Jardín de las Cigarreras, una intervención que se prolongará durante unas diez semanas y que afectará al tráfico rodado y peatonal en el entorno.

Llega el verano y la ciudad aprovecha la caída en la afluencia de los vecinos para acometer obras de todo tipo en la capital andaluza. En este caso, la actuación responde a necesidades de conservación de la infraestructura hidráulica y permitirá renovar un tramo de red para reforzar las condiciones del servicio en este punto de la ciudad. En concreto, los trabajos contemplan la instalación de aproximadamente 90 metros de tubería de fundición dúctil de 200 milímetros de diámetro, así como la ejecución de una acometida, una toma de agua potable y la instalación de un hidrante.

Una vez finalizada la intervención sobre la red, se procederá a la demolición y posterior reposición del pavimento afectado, que será restituido a su estado original.

Afectación al tráfico de la zona

Durante el desarrollo de las obras se producirán afecciones al tráfico rodado y peatonal en la zona de actuación. Según ha informado el Ayuntamiento, Emasesa adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y reducir al máximo las molestias a vecinos, comercios y viandantes.

El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha destacado que esta intervención "forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la mejora continua de las infraestructuras básicas de la ciuda". Según ha señalado, actuaciones como esta permiten "anticiparnos a futuras incidencias, aumentar la eficiencia de las redes y ofrecer un mejor servicio a los vecinos".

De la Rosa ha enmarcado los trabajos dentro de la transformación urbana que se está desarrollando en Los Remedios, donde, ha dicho, se combina "la renovación de infraestructuras esenciales con la mejora de los espacios públicos, la movilidad y la accesibilidad".

Más obras de Emasesa en Los Remedios

La actuación en la Glorieta de las Cigarreras se suma a las obras ya iniciadas por Emasesa para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Juan Sebastián Elcano, en el tramo comprendido entre Virgen de la Cinta y Fernando IV.

Estos trabajos cuentan con una inversión de más de 400.000 euros y un plazo previsto de ejecución de 15 semanas. La intervención finalizará con una posterior repavimentación mediante asfaltado de primera calidad y la renovación de todos los acerados de este tramo.

El Ayuntamiento señala que estas obras responden también a las necesidades de conservación y mejora de las infraestructuras hidráulicas existentes, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de las redes en los próximos años.

De Virgen del Valle al colegio de Santa Ana

La renovación de la red en la Glorieta de las Cigarreras se incorpora a otras inversiones ejecutadas recientemente en Los Remedios. Entre ellas, el Ayuntamiento destaca la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta; la mejora de pavimentos y ampliación de acerados en Madre Rafols, especialmente en el entorno del colegio Santa Ana; la transformación del Parque de los Príncipes y su entorno; y las reurbanizaciones de Virgen de Todos los Santos, Virgen de la Cinta y del entorno de la Parroquia de Los Remedios.

También se incluyen la transformación del complejo Vera Sevilla, con la reurbanización de Juan Sebastián Elcano, la creación de un nuevo carril bici y la reorganización de la movilidad en la zona; la reurbanización de Alfonso de Orleans, para mejorar la conexión entre Tablada y Los Remedios; y los reasfaltados de grandes arterias del distrito como República Argentina, Plaza de Cuba y Virgen de Luján.

"Estamos desarrollando una estrategia integral de mejora urbana en Los Remedios que abarca desde las infraestructuras subterráneas hasta la calidad del espacio público. Cada una de estas actuaciones contribuye a construir un barrio más cómodo, accesible y preparado para el futuro", ha concluido Juan de la Rosa.