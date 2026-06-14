La huelga médica entra en su última semana en Sevilla: el sindicato andaluz advierte de que volverá a parar en septiembre si no hay avances con el Ministerio

La sanidad pública andaluza vuelve a encarar desde este lunes una nueva semana de huelga médica, la última convocada antes del verano, con más de 30.000 facultativos llamados a los paros y con la amenaza de que el conflicto se prolongue a partir de septiembre si no hay avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad. La protesta llega después de meses de movilizaciones y con un balance asistencial de gran alcance: más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos en Andalucía desde diciembre, entre consultas de Atención Primaria, citas hospitalarias, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad. A esa cifra aún falta por sumar el impacto de la semana de paros que se desarrollará del 15 al 19 de junio.

Aunque esta convocatoria marca el cierre del calendario previsto antes del verano, el Sindicato Médico Andaluz ya advierte de que la protesta no terminará aquí si el Ministerio no responde a sus demandas. Su presidente, Rafael Ojeda, ha llamado a los médicos andaluces a concentrarse este lunes ante las puertas del Ministerio de Sanidad y ha avisado de que las movilizaciones continuarán “el tiempo que haga falta” hasta lograr su objetivo.

El conflicto, de ámbito nacional, gira en torno a la negociación del nuevo Estatuto Marco y a la reclamación de un marco específico para médicos y facultativos. Los sindicatos rechazan el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio de 2026, al considerar que no recoge sus reivindicaciones esenciales, mientras Sanidad defiende una reforma común para todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

Un conflicto enquistado con Sanidad

El conflicto enfrenta a los sindicatos médicos con el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García. Lejos de encauzarse en los últimos meses, la negociación se ha endurecido. El Comité de Huelga y el Ministerio no mantienen un diálogo fluido, según denuncian las organizaciones convocantes. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de junio de 2026 el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en que mantiene el Estatuto Marco general para todos los colectivos sanitarios. Entre las medidas de los médicos, figura la reducción de las guardias médicas a un máximo de 17 horas, una jornada semanal máxima de 45 horas, más estabilidad en el empleo y la obligación de convocar ofertas públicas de empleo cada dos años.

Los sindicatos médicos, sin embargo, rechazan el texto. Consideran que el anteproyecto no recoge sus demandas esenciales y mantienen su reclamación de un estatuto propio o un ámbito de negociación específico para médicos y facultativos, al entender que las condiciones laborales, la responsabilidad profesional y la formación de este colectivo requieren una regulación diferenciada.

Más de 1,3 millones de actos suspendidos en Andalucía

En Andalucía, las sucesivas semanas de huelga han tenido un fuerte impacto en la actividad sanitaria pública. Desde diciembre, los paros han afectado a consultas de Atención Primaria, consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. La Consejería de Sanidad ha cifrado en torno a 60.000 las citas o actos asistenciales afectados por cada jornada de huelga, un total de más de 1,3 millones de cancelaciones. Además, las movilizaciones han supuesto también un coste económico superior a los 173 millones de euros.

El seguimiento de la huelga ha variado con el paso de los meses. Hasta marzo, la participación superó el 40% en algunas provincias andaluzas, como Huelva o Sevilla. Sin embargo, a medida que el conflicto se ha prolongado, el respaldo a los paros se ha ido reduciendo. En la última convocatoria, el seguimiento se situó en torno al 15-20%.

Concentración nacional ante el Ministerio

Este lunes, los médicos andaluces están llamados a cambiar de escenario. Las últimas movilizaciones tuvieron lugar en ciudades como Sevilla y Málaga, pero ahora la protesta se traslada a Madrid. El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, ha convocado a los facultativos a concentrarse ante las puertas del Ministerio de Sanidad. "Una concentración más, una manifestación más para demostrar que no vamos a ceder, que no vamos a renunciar a nuestros objetivos, que la actitud del Ministerio es irresponsable y absolutamente incomprensible de desprecio a los médicos", denuncia en un comunicado.

El presidente del SMA acusa a la ministra de Sanidad de haber llevado al sistema sanitario público a "un atolladero" y a "una situación sin salida". "Por nuestra parte, lo único que podemos decir es que nuestras movilizaciones van a continuar, continuarán después del verano si no hay respuesta a nuestras demandas y continuarán el tiempo que haga falta hasta que obtengamos nuestro objetivo", advierte.

Servicios mínimos durante la huelga

Para esta nueva semana de paros, el Servicio Andaluz de Salud ha fijado los servicios mínimos que deberán aplicarse en los centros sanitarios. En Atención Primaria, los centros que cuenten con un SUAP, servicio de urgencias de Atención Primaria, y cuyo horario coincida con el del consultorio no tendrán servicios mínimos asignados, ya que la actividad urgente será cubierta por ese dispositivo, como ocurre los sábados, domingos y festivos.

En los centros donde no haya SUAP o donde este tenga un horario distinto al del consultorio, se designará un médico como servicio mínimo para la atención exclusiva de urgencias durante el horario habitual de apertura del centro. Los consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos asignados.

En atención hospitalaria, se mantendrán los servicios que habitualmente se prestan en domingo o festivo. En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de esas jornadas. También se cubrirá el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realizan en domingo o festivo. La orden contempla, además, la realización de actividades como punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y, en general, aquellas actuaciones necesarias para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes.

En el caso de las hospitalizaciones, deberá garantizarse la atención a los pacientes que por su situación clínica requieran asistencia inmediata, aunque la dotación no podrá superar el 50% de los efectivos de un día laborable en jornada de 8.00 a 15.00 horas.

La Junta también recoge que debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos para evitar que la reprogramación de la actividad neutralice los efectos de la huelga. En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de un fin de semana o festivo. De forma adicional, la dotación podrá incrementarse con hasta un 50% más de médicos respecto a los habituales en esas jornadas. En los servicios de urgencias hospitalarias donde haya menos de tres MIR de guardia, no se establece ningún refuerzo.