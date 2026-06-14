Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom de locales en SevillaFuentes públicas en SevillaCaso ADMIncendio en Mairena del AljarafeManuel Carrasco en SevillaObras TranvibúsEsperanza de TrianaDimite Interventor GeneralPrograma Manu SánchezMatalascañasPrimer 'no' de Vox al PPMatalascañasMerendero de El ChorritoPlan verano SASPlazos Feria Abril
instagramlinkedin

Sucesos

Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se suma a las muestras de pesar por el fallecimiento del profesor José María Carazo en un accidente ocurrido este sábado

El profesor José María Carazo en una imagen publicada por el Colegio Altair de Sevilla.

El profesor José María Carazo en una imagen publicada por el Colegio Altair de Sevilla. / Colegio Altair

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

El colegio Altair de Sevilla está de luto tras el fallecimiento de José María Carazo, profesor de Formación Profesional del centro, que ha muerto este sábado en un accidente de tráfico. La noticia ha causado una profunda consternación en la comunidad educativa, entre compañeros, alumnos y familias vinculadas al colegio.

El propio centro ha comunicado el fallecimiento a través de sus redes sociales con un mensaje de pesar. “Sentimos comunicar que esta mañana ha fallecido, en un accidente de tráfico, José María Carazo, profesor de Formación Profesional en Altair”, ha señalado el colegio. En la misma publicación, Altair ha destacado su “dedicación, profesionalidad y compromiso”, que permanecerán “siempre” en el recuerdo del centro.

José Luis Sanz ha dado el pésame por la muerte de José María Carazo

Entre las muestras de condolencias se encuentra la del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha trasladado públicamente su apoyo a la familia y a toda la comunidad educativa. “Un fuerte abrazo a toda su familia, así como a toda la comunidad educativa del colegio Altair”, ha escrito en respuesta a la publicación del centro educativo.

El velatorio de José María Carazo se celebrará este domingo, a partir de las 16.00 horas, en el Colegio Mayor Almonte, situado en la avenida de la Palmera, 49. La misa tendrá lugar este lunes en la Iglesia del Señor San José, a las 10.00 horas.

Noticias relacionadas

La ceremonia de despedida está prevista también para este lunes 15 de junio, a las 11.20 horas, en el Tanatorio Nervión de Sevilla. “Gracias, José María, por todo lo que hiciste por Altair y por cada uno de nosotros. Descanse en paz”, ha concluido el colegio en su comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía para ir a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: accesos, líneas de TUSSAM y cómo aparcar en La Cartuja
  2. De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
  3. Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
  4. Bajan los aprobados de la Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: el 90,42% superan la prueba de acceso este 2026
  5. Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026
  6. Una exposición de 500 años de pintura española inaugurará las Atarazanas de Sevilla
  7. La gasolinera de Luis Montoto se transformará un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel
  8. Aparatoso incendio y aviso de explosión junto a las vías de tren a la altura de Kansas City: los Bomberos de Sevilla controlan el fuego

Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico

Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico

Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: "El peor concierto en cuanto a nula visibilidad"

Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: "El peor concierto en cuanto a nula visibilidad"

El maratoniano Abel Antón vuelve a correr junto al Guadalquivir 27 años después de su oro mundial en Sevilla

El maratoniano Abel Antón vuelve a correr junto al Guadalquivir 27 años después de su oro mundial en Sevilla

La Glorieta de las Cigarreras, en Los Remedios, tendrá cortes de tráfico durante dos meses y medio por obras en la red de agua

Las mejores imágenes del primer concierto de Manuel Carrasco en La Cartuja

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a un joven por disparar cinco veces a un hombre tras una discusión de tráfico

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a un joven por disparar cinco veces a un hombre tras una discusión de tráfico

El único restaurante de Sevilla con hamburguesas de sushi está en un conocido centro comercial de la ciudad: "Crujiente por fuera y con un relleno espectacular"

El único restaurante de Sevilla con hamburguesas de sushi está en un conocido centro comercial de la ciudad: "Crujiente por fuera y con un relleno espectacular"

El paraíso virgen de Huelva a hora y media de Sevilla que esconde una playa desierta con aguas turquesas, arena dorada y una enorme pasarela de madera

El paraíso virgen de Huelva a hora y media de Sevilla que esconde una playa desierta con aguas turquesas, arena dorada y una enorme pasarela de madera
Tracking Pixel Contents