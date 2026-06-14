Sucesos
Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se suma a las muestras de pesar por el fallecimiento del profesor José María Carazo en un accidente ocurrido este sábado
El colegio Altair de Sevilla está de luto tras el fallecimiento de José María Carazo, profesor de Formación Profesional del centro, que ha muerto este sábado en un accidente de tráfico. La noticia ha causado una profunda consternación en la comunidad educativa, entre compañeros, alumnos y familias vinculadas al colegio.
El propio centro ha comunicado el fallecimiento a través de sus redes sociales con un mensaje de pesar. “Sentimos comunicar que esta mañana ha fallecido, en un accidente de tráfico, José María Carazo, profesor de Formación Profesional en Altair”, ha señalado el colegio. En la misma publicación, Altair ha destacado su “dedicación, profesionalidad y compromiso”, que permanecerán “siempre” en el recuerdo del centro.
José Luis Sanz ha dado el pésame por la muerte de José María Carazo
Entre las muestras de condolencias se encuentra la del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha trasladado públicamente su apoyo a la familia y a toda la comunidad educativa. “Un fuerte abrazo a toda su familia, así como a toda la comunidad educativa del colegio Altair”, ha escrito en respuesta a la publicación del centro educativo.
El velatorio de José María Carazo se celebrará este domingo, a partir de las 16.00 horas, en el Colegio Mayor Almonte, situado en la avenida de la Palmera, 49. La misa tendrá lugar este lunes en la Iglesia del Señor San José, a las 10.00 horas.
La ceremonia de despedida está prevista también para este lunes 15 de junio, a las 11.20 horas, en el Tanatorio Nervión de Sevilla. “Gracias, José María, por todo lo que hiciste por Altair y por cada uno de nosotros. Descanse en paz”, ha concluido el colegio en su comunicado.
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