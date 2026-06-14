El maratoniano Abel Antón vuelve a correr junto al Guadalquivir 27 años después de su oro mundial en Sevilla

El Guadalquivir ya tiene un circuito con nombre propio para recordar una de las grandes gestas del atletismo español. Sevilla ha dedicado al maratoniano Abel Antón un recorrido de 12 kilómetros junto al río, entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, en el mismo entorno en el que el atleta soriano lanzó el cambio de ritmo que lo llevó a proclamarse campeón del mundo de maratón en el Estadio de la Cartuja el 28 de agosto de 1999.

El nuevo Circuito Abel Antón nace como homenaje a uno de los grandes nombres del fondo español y a una jornada que quedó grabada en la memoria deportiva de la ciudad. El recorrido arranca junto a la Torre del Oro, en el punto kilométrico 37,5 de aquel maratón del Mundial de Atletismo de Sevilla, donde Antón realizó el ataque definitivo antes de conquistar el título mundial en La Cartuja.

El estreno del circuito ha llegado además con una prueba de marcado carácter solidario: la I Carrera de la Esperanza, organizada por la Hermandad de la Macarena con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes. La cita ha reunido a unos 1.000 corredores y ha tenido como objetivo recaudar fondos para la asistencia social de la corporación, además de fomentar el deporte, la convivencia y el espíritu de hermandad coincidiendo con la efeméride del aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza Macarena.

La salida de esta primera edición se ha producido a las 11.00 horas en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero, junto a la Torre del Oro. Los participantes han completado un recorrido de seis kilómetros hasta la meta, situada en el Huevo de Colón, con un trazado que ha discurrido en su mayor parte por el Paseo Juan Carlos I, junto al cauce del Guadalquivir.

En la categoría General Femenina ha conseguido el oro Reyes Carrera Chacón, la plata ha sido para María Marín Clavijo y el bronze para Carmen Bueno Puertas. En la categoría General masculina el primer puesto ha sido para José Manuel Sierra Arias, el segundo para Raúl Lorente Puentes y el tercero para Francisco José Sánchez Ramírez.

Un soriano que hizo historia en Sevilla

El nuevo circuito rinde homenaje a Abel Antón, nacido en Ojuel, en Cabrejas del Campo, Soria, en 1962, y considerado uno de los corredores de fondo más importantes de la historia del atletismo español. Fue dos veces campeón del mundo de maratón, una de ellas en Sevilla en 1999, además de campeón de Europa de 10.000 metros lisos, bronce europeo en 5.000 metros y tres veces campeón de España de 5.000 metros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la ciudad "salda una deuda con el pasado" al dedicar este recorrido al atleta soriano. "Sevilla rinde homenaje a uno de los mejores atletas que ha dado España, Abel Antón, que se consagró en Sevilla como el mejor maratoniano español de la historia", ha señalado.

Sanz ha recordado que fue en este entorno, en el kilómetro 37,5, donde Antón protagonizó "el cambio de ritmo que le llevó a ganar un maratón para la historia, un maratón en España ganado por un español". También ha subrayado que aquella victoria hizo que "miles de sevillanos y miles de españoles se enamoraran del maratón y de Sevilla como ciudad maratoniana".

El Circuito Abel Antón discurre por uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, la ribera del Guadalquivir, convertida en los últimos años en uno de los grandes escenarios deportivos al aire libre de Sevilla. Cada día, miles de corredores, ciclistas y paseantes utilizan este entorno para practicar deporte junto al río.

Con la puesta en marcha de este recorrido y el estreno de la Carrera de la Esperanza, Sevilla une memoria deportiva y solidaridad en un mismo trazado: el de aquel maratón que convirtió a Abel Antón en campeón del mundo y a la ciudad en un escenario clave para el atletismo español.