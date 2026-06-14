En busca de agua en la ciudad del calor: las calles de Sevilla tienen menos fuentes públicas que el verano pasado

En la ciudad del calor hay barrios sin fuentes públicas de agua potable. Es el caso de San Jerónimo, por ejemplo. O del Polígono Sur, Los Bermejales, El Cerro del Águila y el Tiro de Línea. Según el mapa de Emasesa, por las calles de Sevilla hay repartidos hoy día 101 bebederos, un número inferior al que aparecía en esta misma plataforma el verano pasado. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defienden que "está en marcha un plan" para instalar nuevos surtidores y reparar otros tantos.

En la actualidad, y según la estadística ofrecida por la empresa municipal Emasesa, hay poco más de un centenar de equipamientos que permiten beber agua a pie de calle (sin contar las ubicadas en parques y jardines). Es decir: una fuente por cada 6.930 habitantes, aproximadamente. Aunque el reparto real no es tan equitativo: en El Cerro del Águila no existe ninguna. Ni en La Bachillera, San Jerónimo, Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Santa Clara, el Tiro de Línea, Padre Pío-Palmete y Los Bermejales.

Y hay incluso menos fuentes de agua potable que en veranos anteriores. De hecho, en junio de 2025, este mismo mapa de Emasesa cifraba los bebederos distribuidos por la capital andaluza en 103, dos más que ahora. En agosto de 2024, el número de estas instalaciones públicas era aún superior: 107 en total.

Fuentes retiradas en Torneo o Plaza Nueva

Una de las que ya no figura en la lista es la que estaba en la plaza de la Contratación desde hace al menos 12 años, según se puede observar en las imágenes captadas tiempo atrás por Google Maps. Ahora, este céntrico enclave de Sevilla, próximo a lugares tan visitados como el Real Alcázar, se ha quedado sin fuente para refrescarse en días de calor. La retirada de esta infraestructura, de hecho, se ha llevado a cabo hace solo unas semanas.

Tampoco aparecen en el listado de Emasesa los dos bebederos de agua potable que había en la plaza Nueva, junto a la Casa Consistorial: uno ubicado frente al Hotel Inglaterra y otro en la esquina con la calle Tetuán. Ni el situado en el número 24 de la calle Torneo, esquina con Lumbreras, registrado bajo el código GIS 2090 en la empresa municipal de agua de Sevilla.

Desde el grupo local del PSOE advirtieron esta misma semana que "la red de fuentes puede haberse reducido mucho más de lo que dicen las cifras oficiales". Una dinámica que resulta "especialmente preocupante en una ciudad que cada verano soporta temperaturas extremas", según la opinión de Juan Tomás Aragón, edil socialista. "El acceso al agua potable debería ser una prioridad para todos los Gobiernos municipales para hacer frente al calor y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas", apuntó Aragón.

Un 40% más de fuentes "en parques y jardines"

"No solo se está trabajando en la instalación de nuevas fuentes de agua potable, sino también en la reparación de numerosas que este Gobierno se encontró estropeadas al llegar al Ayuntamiento", aseguran desde el Consistorio a El Correo de Andalucía. "Estamos haciendo una doble tarea: ponerlas donde no las había y arreglar las que otros dejaron sin funcionar", insisten.

Más allá de los bebederos dispuestos en calles y plazas, el verano pasado había 65 en los parques y jardines de Sevilla (desde el Ayuntamiento, a preguntas de este periódico, no han actualizado la cifra de este año). Respecto a las fuentes situadas en estos espacios verdes, el Gobierno local asegura que ha puesto en marcha "un plan que las aumentará en un 40%", lo que supone "el programa más ambicioso de los últimos años".

Además, desde el Consistorio resaltan que "cada actuación exige un procedimiento técnico y administrativo complejo: solicitud del punto de agua a Edificios Municipales, coordinación con Emasesa, visita técnica, definición del punto de conexión, autorización de Urbanismo para las calicatas, intervención de proveedor homologado, certificación de la instalación, colocación de la fuente y posterior alta definitiva del suministro".