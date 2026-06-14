El único restaurante de Sevilla con hamburguesas de sushi está en un conocido centro comercial de la ciudad: "Crujiente por fuera y con un relleno espectacular"

Cuando llega la hora de escoger qué comer o cenar, una misma duda se repite en la mayoría de ciudadanos: ¿mejor hamburguesa o sushi? Pues en Sevilla ya no tendrán que escoger, pues uno de sus restaurantes orientales más emblemáticos ha creado la primera hamburguesa de sushi de la provincia y una de las únicas de todo el país.

Este restaurante que se localiza en el mítico Centro Comercial Lagoh de la capital hispalense es Sushi Naroo, un restaurante de "sushi, pokes y mucho más" que han decidido dar un paso más en su apuesta por la gastronomía más innovadora y deliciosa con sus nuevas hamburguesas de sushi.

La primera hamburguesa de sushi de Sevilla, en este restaurante

Se trata de una nueva creación que ya se puede adquirir en su local y que está formada por dos enormes piezas de sushi en forma de hamburguesa que crea un bocado "crujiente por fuera, irresistibles por dentro y con todo el sabor".

Así lo ha asegurado el propio restaurante sobre esta creación culinaria que permite probar de una forma "totalmente diferente" el sushi en forma de hamburguesa.

Cuatro hamburguesas de sushi con pollo, atún, salmón y gamba

Pero Sushi Naroo no solo ha creado una única opción de hamburguesa de sushi, sino que cuenta con cuatro tipologías diferentes con sabores y rellenos distintos.

Los clientes pueden elegir entre la 'Katsu Crispy Chicken', con pollo crujiente, aguacate, queso crema, mayo japonesa, cebolla frita y teriyaki o la de 'Atún', con wakame, atún, spicy mayo, aguacate, teriyaki y sésamo.

Ingredientes naturales y menú con bebida y entrante

A estas se suman la de 'Salmón', con aguacate, mayo japonesa, salsa teriyaki y sésamo, así como la 'Crispy gamba', con gamba en tempura con queso cheddar, spicy mayo, aguacate, teriyaki y sésamo y salsa unagui.

"Todo está hecho con ingredientes naturales y de calidad", aseguran desde este restaurante sobre las cuatro hamburguesas que se pueden adquirir por 10,95 euros cada una.

Precio de las hamburguesas de sushi en Sevilla

Y para quienes prefieran hacerlas menú, podrán adquirirlas por 13,95 euros con bebida y un entrante incluidos, a escoger entre gyozas, sésamo roll, rollitos, patatas fritas y crispy onion roll.

Una sabrosa novedad que ya ha conseguido conquistar a los sevillanos que han probado las primeras hamburguesas de sushi, de las que han afirmado a través de las redes sociales: "Son sencillamente brutales".

Los tubos de sushi virales y el resto de la carta

"Es crujiente por fuera y tiene un relleno espectacular", señala una usuaria a través de las redes sociales, a lo que añade otro que su sabor "sorprende".

Además de estas curiosas hamburguesas, este negocio también ofrece los tubos de sushi más virales de Nueva York, que han ganado gran popularidad en las últimas semanas, y que se pueden adquirir en este negocio para disfrutar del sushi de una forma más cómoda y en cualquier lugar.

En su carta también se encuentran desde poke bowls, arroces y sushi hasta makis, onigiris, sashimi, nigiris y toda clase de platos tradicionales japoneses. Una variedad culinaria que se puede degustar en su local de domingo a jueves de 12.00 a 23.30 horas, y viernes y sábados de 12.00 a 00.00 horas.