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Un accidente corta dos carriles en la A-49 y provoca retenciones en la salida de Sevilla

El siniestro en el kilómetro 0,5 de la autovía A-49 en Camas provoca el cierre de dos carriles en sentido salida, generando importantes retenciones.

Imagen del accidente de Camas.

Imagen del accidente de Camas. / DGT

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un accidente de tráfico entre un camión y un turismo está provocando desde las 15.00 horas complicaciones en la salida de Sevilla por la A-49, a la altura del municipio de Camas.

La incidencia se localiza en el punto kilométrico 0,5 de la autovía y afecta a la circulación en dirección de salida de la capital sevillana. Como consecuencia del siniestro, permanecen cortados el carril central y el carril derecho, lo que está generando retenciones y circulación lenta en la zona.

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