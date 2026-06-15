Un accidente corta dos carriles en la A-49 y provoca retenciones en la salida de Sevilla

Un accidente de tráfico entre un camión y un turismo está provocando desde las 15.00 horas complicaciones en la salida de Sevilla por la A-49, a la altura del municipio de Camas.

La incidencia se localiza en el punto kilométrico 0,5 de la autovía y afecta a la circulación en dirección de salida de la capital sevillana. Como consecuencia del siniestro, permanecen cortados el carril central y el carril derecho, lo que está generando retenciones y circulación lenta en la zona.