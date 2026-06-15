El Arroyo Ranilla se blinda para evitar inundaciones en Sevilla Este y Alcosa

El Arroyo Ranilla actúa como una barrera natural entre Sevilla Este y Alcosa y transcurre en paralelo a la Avenida de la República de China en su tramo urbano. Vecinos de la zona llevan tiempo advirtiendo sobre los riesgos del desbordamiento de su cauce, sobre todo después de las intensas lluvias del pasado mes de octubre que lo llevaron a su cota más alta, aseguran representantes de estos residentes, lo que elevó su preocupación.

En los últimos tiempos, se ha acometido una intervención de 12 millones de euros para construir un colector y reducir así el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias en las calles Birmania y Demófilo y las avenidas de las Ciencias y Emilio Lemos mejorando, a la vez, la conexión entre el Parque Infanta Elena y Ranilla. A pesar de esta inversión, vecinos del entorno sufrieron riadas en el fuerte episodio de lluvias del pasado otoño.

En este contexto, Emasesa ha sacado a licitación pública la contratación de la asistencia técnica para la redacción del estudio de capacidad del Arroyo Ranilla y el desarrollo a nivel de anteproyecto de soluciones para aumentar su capacidad, un contrato que tiene un importe de más de 177.000 euros. En el pliego de condiciones técnicas se detalla que en los últimos años se han llevado a cabo varias actuaciones para el acondicionamiento ambiental de las riberas del arroyo Ranillas. En su trayecto convergen varios cruces de carreteras, ferrocarril y el paralelismo con parque Infanta Elena.

Nuevos barrios en el entorno del Arroyo

En el tramo urbano del Arroyo de Ranilla, que está encauzado, hay planificados otros desarrollos urbanísticos. Entre ellos, el nuevo barrio que se ubicará junto a Fibes, que contará con 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios (para estancias cortas). A ello se suma el que ya se construye en la antigua Algodonera Virgen de Los Reyes, que contempla 919 pisos, de los cuales 451 serán VPO.

En el entorno de su cauce también se encuentra el proyecto del Distrito Aeroespacial, “uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de Europa y mayores que se han hecho hasta ahora en Andalucía”, según afirmaba durante su presentación hace un año el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Este nuevo distrito albergará 10 millones de metros cuadrados, 800.000 de uso industrial y logístico, 24.000 viviendas, 3,2 millones de uso productivo y la SE-35 (SE-Verde).

Los nuevos desarrollos aumentan las escorrentías

"La cuenca del Arroyo Ranilla se encuentra actualmente en un proceso de transformación significativa, condicionado por los nuevos desarrollos urbanísticos promovidos por entidades privadas y bajo la supervisión del PGOU de Sevilla", señala el documento. En este sentido, abunda en que "estos desarrollos implican una modificación sustancial de los usos del suelo, incrementando la impermeabilización de la cuenca y, por tanto, la generación de escorrentías superficiales". Esto provoca que adquiera "una importancia estratégica, al constituir el eje natural de drenaje de un ámbito urbano en expansión".

En consecuencia, se hace imprescindible, destaca el pliego, "disponer de un estudio actualizado que permita diagnosticar el estado actual del encauzamiento, analizar su capacidad frente a los futuros desarrollos urbanísticos y plantear soluciones de incremento de capacidad y mejora del drenaje, con el fin de garantizar la protección efectiva del ámbito urbano y la funcionalidad del sistema ante eventos adversos".

Modelizar el cauce para dar soluciones ante episodios de lluvia

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han aclarado a este periódico que se trata de un estudio y que Emasesa no actuará sobre el cauce, ya que esta intervención le correspondería a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

"El objeto de este contrato es la realización de un estudio con el que obtener datos necesarios de las cotas del arroyo Ranilla", que se hace con el objetivo de poder "modelizar el cauce actual y futuro del arroyo para el diseño de soluciones ante episodios de lluvia, en el marco del Plan Director de Saneamiento de la Cuenca Este de Sevilla".

Entre los trabajos que se incluyen en el pliego se encuentran el estudio hidrológico-hidráulico de capacidad del Arroyo Ranilla y el anteproyecto de soluciones para incremento de capacidad, en el que se definirán "a nivel anteproyecto, las actuaciones e infraestructuras que permitan un aumento de capacidad del Arroyo y garanticen una correcta protección frente a eventos de lluvias de cierta intensidad en la cuenca objeto de estudio, planos de detalles y valoración, en tramo encauzado desde la confluencia del Río Guadaira hasta las inmediaciones canal del Bajo Guadalquivir (incluyendo Defensa de EDAR Ranilla)".

Los vecinos reclaman la intervención de las administraciones

Los vecinos, en cualquier caso, reclaman que las administraciones implicadas, tanto el Ayuntamiento de Sevilla -a través de Emasesa- como el Gobierno de España -por medio de la CHG- tomen medidas. Las lluvias del pasado otoño pusieron en alerta estos residentes que temen que el desbordamiento del Arroyo Ranilla pueda provocar "una catástrofe".

"Las lluvias de octubre dejaron el caudal al límite y es un tema que nos preocupa", ha subrayado Paco Espejo, integrante de la Agrupación de Comunidades afectadas por las inundaciones de Sevilla Este. Por ello, ha reclamado a las administraciones que actúen "ya" para que "no tengan que lamentarse" dentro de unos meses.

En declaraciones a este periódico, Espejo ha exigido a Emasesa que limpie el caudal del arroyo. "Tiene hasta troncos y eso puede generar tapones que provoque inundaciones", ha lamentado. Al mismo tiempo, ha recordado que su organización lleva meses esperando "que la directora de la CHG nos atienda para poder avanzar" en la resolución del problema.