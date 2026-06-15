La ciudad fuera de Andalucía que se convirtió en la 'pequeña Sevilla' de las Américas: "Era el punto de conexión con Europa"

La pequeña Sevilla de Canarias. Así se conocía a la ciudad de Telde, en Gran Canaria, una localidad que llegó a ser uno de los mayores puertos de entrada de las mercancías procedentes del Nuevo Mundo durante el siglo XVI, lo que hizo que se comparara, aunque "a menor escala", con la capital hispalense, convertida durante siglos en el gran protagonista del comercio con América.

La periodista canaria Ana Navarro, natural de Telde, ha mostrado la importancia de su tierra a través de sus redes sociales, donde ha explicado la unión que tenía esta localidad de Gran Canaria con la ciudad de Sevilla y la importancia de ambas en el traslado de mercancías.

Telde, la pequeña Sevilla de Canarias

"¿Sabías que un lugar en Canarias era llamado la pequeña Sevilla de Canarias en el siglo XVI? A menor escala, evidentemente, pero esa villa tenía el bullicio y la riqueza de una ciudad portuaria moderna para Canarias en el siglo XVI", ha recalcado la profesional sobre Telde.

Cruceros en el Puerto de Sevilla. / PUERTO DE SEVILLA

Tal y como ha señalado, pocos lugares de Canarias "reflejaron tan bien el espíritu del Atlántico en el siglo XVI" como Telde, donde se mezclaban "lenguas, oficios, religiones y sueños", tal y como también sucedía con la capital andaluza.

El vínculo comercial entre Telde y Sevilla

"Desde sus dos puertos naturales, La Madera, en La Garita y Gando, salía el azúcar que endulzaba las mesas de Sevilla y Flandes. Y con esos barcos que partían cargados de azúcar, llegaban también obras de arte, telas, esculturas y retablos flamencos que hoy forman parte del tesoro artístico más antiguo de Canarias", ha añadido la periodista.

De estos dos puertos con los que contaba Telde en la época, salían barcos cargados de azúcar hacia Sevilla para, tras parar en la ciudad, dirigirse hacia Flandes en un viaje que llevaba a Canarias "al corazón de Europa".

El azúcar que conectó Canarias con Europa

Además, al igual que lo ocurrido con Sevilla, Telde era el principal punto de conexión con Europa, convertida así en una ciudad "viva y mestiza" en la que comercio, fe y arte se unieron para construir una identidad canaria y atlántica que miraba "a Europa, a África y a América al mismo tiempo".

Una nueva realidad marcada por el azúcar, la religión y la "mezcla de sangres" que quedó reflejada en los registros eclesiásticos de la iglesia de San Juan de Telde, entre 1503 y 1552.

El origen de la identidad canaria

"Es a través de esos archivos históricos donde se ve nacer la identidad canaria tal cual la conocemos hoy en día", ha señalado la periodista sobre esta villa.

Un lugar que fue uno de los puertos más importantes en las rutas de la Corona Española por el Nuevo Mundo, aunque superada con creces por Sevilla a causa de su gran protagonismo en el comercio con las Américas durante la época.