Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
El actual director general de Cultura, Fernando Mañes, ocupará su puesto en el gobierno municipal
La actual teniente de alcalde de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Sevilla, y número 2 en la lista de José Luis Sanz a las municipales de 2023, Minerva Salas ha renunciado este lunes a su acta de concejal tras haber tomado posesión como diputada del PP en el Parlamento de Andalucía el pasado jueves. Fuentes municipales han confirmado que será sustituida por el actual director general de Cultura, Fernando Mañes.
Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, la renuncia de Salas como concejal y su dimisión de los cargos municipales propiciará la entrada como concejal del siguiente en la lista de los 'populares' en los últimos comicios municipales, puesto que ocupa el actual director general de Cultura, Fernando Mañes, quien ocupaba el puesto número 16 de las listas como independiente.
Asimismo, Salas se ha despedido de sus compañeros en el ejecutivo local a través de un mensaje en redes sociales en el que ha afirmado que cierra "tres años intensos, llenos de trabajo, aprendizaje y experiencias que me acompañarán siempre", a la vez que ha agradecido a estos su "calidad humana" y ha asegurado que se despide "con gratitud, orgullo por el trabajo realizado y la convicción de que Sevilla seguirá contando con personas comprometidas que trabajen cada día por hacerla mejor".
Por su parte, Mañes, con formación como ingeniero y fundador de la galería de arte Magas, dentro de la administración local ha sido director general de Economía, Cartuja y Parques Innovadores del Ayuntamiento a través de oposición y director de programación del ICAS tras la marcha de Ruperto Merino en 2023. Actualmente, su gestión abarca proyectos culturales, bibliotecas, teatros municipales y la coordinación del proyecto de conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929, como director general de Cultura
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