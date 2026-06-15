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Sevilla

Más de 4.600 opositores se examinan para 24 plazas de funcionario de la Diputación de Sevilla

La administración provincial ha publicado este lunes en el BOP la convocatoria oficial de la próxima prueba para acceder al cuerpo de auxiliar administrativo

Imagen de archivo de unos opositores en Andalucía.

Imagen de archivo de unos opositores en Andalucía. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Más de 4.600 aspirantes para 24 plazas: estas son las cifras de la próxima oposición para entrar como personal funcionario en la Diputación de Sevilla. En concreto, y según el documento oficial de la convocatoria, las plazas ofertadas son para el cuerpo de auxiliares administrativos: "21 en turno libre y tres en turno de reserva a discapacidad física o sensorial".

El número exacto de opositores asciende a 4.685 candidatos admitidos por turno libre y 135 por el turno de reserva para discapacidad física o sensorial. Todos ellos se examinarán para intentar lograr uno de los 24 puestos de auxiliar administrativo que ha sacado la Diputación sevillana, tal como informa el anuncio publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El primer ejercicio de esta oposición se celebrará el próximo sábado 27 de junio, según recoge la convocatoria oficial. De momento no se ha publicado lugar ni hora concretos, aunque la propia administración provincial ha anunciado que se indicarán a través de un nuevo anuncio en la sede electrónica. Ahora bien, sí que se ha establecido ya que todos los candidatos deberán acudir con bolígrafo negro o azul y DNI original.

250 plazas para funcionario de la Junta de Andalucía

Por su parte, la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para seis convocatorias que suman un total de 250 plazas. Todas ellas abrirán su plazo de solicitudes durante este mes de junio, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las convocatorias.

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En ninguno de estos casos la continuidad de un Gobierno autonómico en funciones condiciona las convocatorias dado que esto solo afecta a la aprobación de nuevas ofertas públicas de empleo. De hecho, entre las convocatorias de la Administración General, las del SAS y las de Educación hay proyectadas más de 20.000 plazas este año.

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